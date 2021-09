DA LI ĆE BIOMETRIJSKO PREPOZNAVANJE LICA BITI OZAKONJENO: Nekoliko kamera već instalirano, ali za zloupotrebu 3 GODINE ROBIJE!

U toku je javna rasprava povodom Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, objavljenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova 30. avgusta tekuće godine.

Nacrt predviđa proširenje policijskih ovlašćenja i na prepoznavanje lica na osnovu biometrijskih karakteristika lika. Konkretno, reč je o ovlašćenju za korišćenje tzv. sistema za automatsko prepoznavanje lica, koji predstavlja opasnost po privatnost građana Republike Srbije.

Da li Nacrt sadrži više spornih odredbi koje mogu imati štetan uticaj na prava i slobode građana Srbije, pre svega na pravo na privatnost. O tome smo razgovarali sa našim današnjim gostima Pulsa Srbije, Darkom Trifunovićem iz Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Anom Toskić Cvetinović, izvršnom direktorkom Partnera Srbija.

foto: Kurir televizija

- Najvažniji deo toga je onaj pravni segment, i ako prođe ovakav kakav je u Nacrtu biće protivustavan. To je nezakonito fotografisanje. Ukoliko u ovom trenutku službena lica upotrebljuju biometriju njima mogu da se izreknu kazne do 3 godine zatvora. Ne znam ko je uopšte dozvolio da se te kamere nađu na ulicama. Nemačka je bila kolevka nacizma, al to u Nemačkoj nije dozvoljeno, građani su se pobunili protiv kamera. - rekao je Trifunović.

foto: Kurir televizija

- Nacrt je objavljen bez javne rasprave a radi se o pitanjima koje od široko društvenog značaja. Ministarstvo nije sprovelo zakonsku proceduru, nije bilo adekvatne javne rasprave, nije uradilo analizu efekta ovog postupka niti analizu rizika. Moguće su zloupotrebe, što znači da mi ne možemo jasno videti iz ovog Nacrta ko će sve imati pristup tim podacima. Govorimo ovde o vrlo osetljivim podacima. Pitanje privatnosti je i pitanje ljudskog dostojanstva - kaže Ana Toskić Cvetinović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.Lekić

