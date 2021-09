SRPSKI METEOROLOG ZA KURIR: S prvim danom jeseni STIŽU NAM I PRVE PAHULJE, a za vikend TOTALNI OBRT!

Jesen 2021. u Beograd i Srbiju stiže u večernjim satima, u sredu, 22. septembra 2021, tačno u 21.21, po srednjoevropskom vremenu.

Iako vreme napolju već liči na jesen, najave pojedinih meteorologa kažu da će za vikend biti visokih temperatura za ovo doba godine.

Ipak, meteorolog Đorđe Đurić za Kurir je rekao da su s prvim danom jeseni na Staroj planini moguće i prve pahulje, ail i da bi od vikenda temperature ponedge mogle da idu i do 30 stepeni.

- U Srbiji u sredu oblačno i veoma hladno, tokom dana sa slabom kišom, a na Staroj planiji očekuju se i prve pahulje ove sezone. Maksimalna temperatura od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C. Prohladno i u četvrtak, a od petka znatno toplije, uz temperature od 21 do 25°C, a za vikend preko 25°C, ponegde u nedelju i do 30°C - naveo je Đurić.

Pravo jesenje vreme, prema rečima našeg sagovornika, zadržaće nam se do četvrtka. Od petka pak znatno toplije, a od vikenda nam se vraća leto, u nedelju i ponedeljak lokano do 30. U ponedeljak pak opet novi lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz pad temperature ali bez većih zahlađenja.

Prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine je od 21 do 24 stepeni, vidimo da su one danas i sutra ispod proseka, a već se u petak vraćaju u normanu, dok će za vikend biti iznad prosečnih vrednosti.

Kurir.rs / S. Trajković