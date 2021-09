POMEŠAJU KOKAIN, MET I ALKOHOL PA SEDNU DA VOZE! Božović: Niko ne zna kako te supstane utiču na psihu vozača, POLICIJA KONTROLIŠE

Policija je juče rano ujutro oko pet sati u Beogradu zaustavila i isključila iz saobraćaja 47-godišnjeg muškarca koji je na auto-putu Beograd-Šid vozio brzinom od 185 kilometara na čas, što je 105 km/h brže od dozvoljenog ograničenja.

Vozač je zadržan u službenim prostorijama policije i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a gosti Jutarnjeg programa Kurir televizije Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja govore o eventualnim posledicama u slučaju sudara pri ovakvoj brzini, predviđenim kaznama i edukativnim akcijama.

"To je jako velika brzina, ako se kreće na pravom putu vrlo verovatno da se ništa neće desiti, ali ako ima drugih učesnika u saobraćaju, bilo kakvih smetnji i vozilo iz bilo kojeg razloga počne da skreće sa tog puta, posledice će biti izuzetno teške. U slučaju saobraćajne nesreće pri takvoj brzini povrede učesnika bi bile izuzetno teške, vrlo verovano da će nastupiti smrt ili invaliditet", rekao je Božović i naglasio da iako mnogi misle da je kroz Beograd dozvoljeno voziti 120 km/h misleći da je u pitanju auto-put, to u stvari nije i od naplatne rampe do naplatne rampe dozvoljena brzina iznosi 80 km/h.

Veljko Ćurčić kaže da je trend bahatih vožača u opadanju.

"Mi smo 2019. godine imali 50 saobraćajnih nezgoda u kojima je nasilnička vožnja prepoznata kao uticajni faktor, u tim neugodama jedno lice je izgubilo život, a 2018. godine 50 plus 20 nesreća sa povređenima i dva poginula učesnika", ispričao je on i naglasio da su akcije prevencije urodile plodom.

Ćurčić je naglasio da su bahati vozači uglavnom mladi, kod kojih je prisutna želja za dokazivanjem, osećaj svemoći, nedostatak nivoa znanja, bez ispravnih stavova i ponašanja.

Božović kaže da je kaznena politika takva kakva jeste i da je kreirana tako da pogodi krivce u saobraćaju.

"Mi na snimcima vidimo da bahato voze, snimaju telefonima, policajac mora da se skloni da ga ne bi ubili, nema izbora, ali mi ne vidimo ima li narkotika možda. U saobraćajnim nezgodama kada Tužilaštvo odredi da se uradi analiza na narkotike, vrlo često imamo nekoliko mešanih, kokain, met i 2 promila alkohola u krvi! Sad je pitanje kako je koja od tih supstanci uticala na vozače u tom trenutku, to ni nama nije jasno, nemamo priručnik iz kog možemo da pročitamo šta se dešava u svesti čoveka koji je pod uticajem takvih supstanci i toga ima sve više, čak je i policija povećala kontrolu učesnika koji su pod uticajem narkotika", zaključio je Božović.

