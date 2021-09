Kad se spoje Mediteran i Panonsko more - nastaje “Panonija so”!

Regionalni lider u proizvodnji soli, novosadska kompanija Bom Trade, godišnje uveze oko 100.000 tona soli, a preradi više od 30.000 tona - pod brendom “Panonija so”. Osim ovih impresivnih brojki, oni mogu da se pohvale još jednim ekskluzivitetom – verovatno su jedini proizvođač morske soli na kontinentu koji dolazi iz zemlje koja nema pristup moru!

foto: Promo

Morska so do fabrike smeštene u Novom Sadu dolazi iz južnih zemalja Mediterana - Tunisa i Egipta, kao i sa italijanskih ostrva Sicilije i Sardinije. Transport soli obuhvata sve tri vrste prevoza robe: morski, rečni i na kraju drumski. Najpre so dolazi brodom do luke Konstanca u Rumuniji, a zatim rečnim baržama sve do luke Novi Sad u blizini koje se i nalazi fabrika.

foto: Promo

Automatizovana proizvodnja

Usled svega navedenog dolazilo je do značajnih problema u proizvodnji koje je bilo potrebno rešiti da bi se dobila so kvaliteta kakav se dobija u mediteranskim zemljama - kaže za Kurir Marko Miljković, direktor marketinga Bom Trade.

Poseban sistem pranja soli obuhvata pranje u 5 faza i veoma je bitan za kvalitet krajnjeg proizvoda.

So prvo prolazi kroz sistem pranja - gde se otklanjaju sve nečistoće. Sledi prolazak kroz sistem sušenja, potom ide na sita i na kraju se razvrstava po veličini. Sušenje, granuliranje i mlevenje su bili značajni izazovi s obzirom na klimu i vremenske prilike - koje su daleko od onih u zemljama Mediterana. Sortiranje i granulacija urađeni su uz pomoć najsavremenije opreme poznatih evropskih proizvođača. Kompletan proizvodni proces u popunosti je automatizovan, tako da je mogućnost ljudske greške svedena na minimum – otkriva naš sagovornik.

foto: Promo

Prirodni proizvodi

Ono što je veoma važno jeste da su prozvodi “Panonija so” potpuno prirodni i da ih odlikuje visok procenat sadržaja natrijum-hlorida – čak do 99,5%!

Morska so nastaje prirodnim procesima isparavanja slane vode, pri čemu svi njeni sastojci ostaju očuvani. Ima široku primenu u svakodnevnom životu i sadrži više od 80 korisnih hemijskih elemenata - počevši od natrijum-hlorida, preko kalijuma i magnezijuma, do mangana. Samim tim, ona ima višestruko blagotvorno dejstvo na ljudski organizam i zdravlje…

Iako se kamena so koristila više od morske na našem geografskom podneblju, trend korišćenja morske soli koji je u svetu već sveprisutan, polako dolazi i u Srbiju. Zbog svojih zdravih elemenata, morska so se sve više koristi i u ishrani domaćih životinja, kao sastavni deo mešavine za stočnu hranu – pojašnjava Miljković.

foto: Promo

On otkriva da do kraja godine treba da započne i proizvodnja lizalica za stoku kao i proizvodnja tableta koje imaju primenu u raznim vrstama industrije.

Svih ovih 5 godina radilo se na unapređenju proizvodnje - što za rezultat ima činjenicu da danas možemo reći da proizvodimo so vrhunskog kvaliteta. I u narednim godinama nastavljamo da radimo u tom pravcu, širimo paletu proizvoda, nastavljamo da radimo na daljoj automatizaciji procesa u fabrici kao i na edukaciji o blagotvornosti morske soli! – istakao je Miljković

Ukoliko još niste, ali biste želeli da isprobate zdraviju alternativu u ishrani – morsku “Panonija so” možete pronaći u svim Univerexport, DIS i Mercator marketima. Probajte, izaberite pravo zrno života, jer i malo zrno pravi veliku razliku!

Promo tekst