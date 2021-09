GRAĐANI TRAŽE PLAĆANJE PRIKLJUČKA ZA STRUJU NA RATE: EDS spreman da izađe u susret

Građani naselja Uprava pobeda, zaseok Krivaja (opština Bačka Topola), posle pisanja Kurira o njihovim problemima sa snabdevanjem strujom, dobili su novu električnu mrežu. Međutim, umesto da slave, našli su se pred novom mukom - Eketrodistribucija Subotica im ne dozvoljava da plate prikljucak od 23.000 dinara na rate, što je za većinu porodica nezamisliv izdatak.

Velibor Rađenović (30), iz ovog naselja, kaže da je Elektrodistribucija Subotice počela sa izgradnjom električne mreže u junu 2021, ali da su po završetku radova krajnji korisnici ostali bez priključka zbog problema oko plaćanja.

foto: Privatna arhiva

- Korisnicima je na potpisivanju predugovora obećano odloženo plaćanje - na rate, kao što je dato građanima drugog dela naselja Krivija. Kabinet predsednika opštine je uputio pismeni zahtev Elektrodistribuciji za odloženo plaćanje, ali pismenog odgovora nije bilo. Sa druge strane, Elektrodistribucija Subotica je građanima uputila ugovore i rešenja za plaćanje priključka u celosti - kaže Rađenović za naš list. Zbog ovakvog razvoja situacije, građani su savetovani da ta rešenja ne preuzmu, jer nisu svi u finansijskoj mogućnosti da plate cenu priključka u celosti. - U naselju žive i socijalno ugroženi ljudi koji to ne mogu da plate. Ima i nezaposlenih, kao i ljudi sa malom penzijom. Evo, na primer, jedna naša komšinica ima penziju 9.000 dinara. Kako ona da plati odjednom 23.000 dinara? - ističe Rađenović. Prema njegovim rečima, građani naselja su pokušali i sami da popričaju sa rukovodstvom Elektrodistribucije Subotica i objasne im situaciju, ali im je rečeno da su neki građani primili rešenja, neki vratili i da to njih više ne zanima. - Rekli su nam da su oni svoj deo posla odradili i da je to to. A niko ne želi da se bavi suštinom, nije da neko neće da plati, već nema odjednom i zato tražimo plaćanje na rate - navodi Rađenović i dodaje: - Kad je završena mreža, podizvođač radova je odmah na svim kućama razbio fasadu, napravio rupe za priključak za struju i uvukao kablove do brojila (na kućama). Pošto ne dozvoljavaju plaćanje na rate, a ljudi nemaju odjednom da plate, sad im zjape i te rupe na kućama. Iz Elektrodistribucije Srbije kažu za Kurir da je Zakonom o energetici, clan 144, definisano da sve troškove priključenja na distributivni sistem snosi podnosilac zahteva, a da je priključenje moguće nakon ispunjenosti svih uslova iz odobrenja za priključenje, kojim su definisani i troškovi priključenja, u skladu sa clanom 145. Zakona. - Stranke (budući korisnici) mogu troškove priključenja plaćati sukcesivno (u delovima) u roku važenja Rešenja o odobrenju za priključenje (2 godine), ali će priključenje biti izvršeno po ispunjenju svih uslova - navodi se u odgovoru.

Istorijat Razvlačili izgradnju nove mreže čak tri godine Podsetimo, EPS je ušao u proces preuzimanja mreže i trafostanice u ovom naselju od javnog preduzeca koje je ranije isporucivalo struju, ali su potom odlucili da naprave novu mrežu. Dok se ta nova mreža pravila, citave tri godine, gradani su se i dalje snabdevali strujom sa stare. Zbog dotrajalosti, kvarovi su bili cesti, a nadležne ekipe su odbijale izlazak na teren, pravdajuci se recima da oni nemaju više ništa sa starom mrežom, pa narod više nije imao struju u domacinstvu, nego što jeste. Posle pisanja našeg lista, nova mreža je završena za oko tri meseca.

Kurir/ K.B.