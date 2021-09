ZAGRLJENI I SREĆNI: Supruga dr Colića objavila njihovu zajedničku fotografiju i bez reči uputila poslednji pozdrav (FOTO)

Poznati doktor medicine Miodrag Colić, koji je u našoj zemlji, ali i širom sveta bio sinonim za plastičnu i estetsku hirurgiju preminuo je juče u 64. godini.

Od dr Miodraga opraštaju se brojni prijatelji i poznanici, a njegova supruga Angelina Atlagić bez reči je svom suprugu uputila poslednji pozdrav na društvenim mrežama.

Naime, Angelina, inače priznata umetnica i kostimograf, podelila je fotografiju na kojoj pozira zagrljena i nasmejana sa suprugom na Šri Lanki, gde je par boravio od početka pandemije korona virusa.

Inače, ova dama i Miodrag su bili veliki i strastveni zaljubljenici u putovanja, a zajedno su putovali na najneobičnije i najudaljenije tačke Zemljine kugle.

- Poslednjih godina često je bila moj saputnik, mada joj to nije uvek lako padalo. Posle teških i zahtevnih predstava bio joj je potreban pravi odmor, a to ova moja putovanja često nisu bila. Puno je tu bilo dugih, iscrpljujućih prekookeanskih letova u trajanju od po trideset sati, presedanja po raznim aerodromima, sletanja na poljane bez piste i rizičnih letova malim avionima za samo dva putnika kroz olujne oblake, borba sa malaričnim komarcima, sedenja na krateru aktivnog vulkana, jahanje po afričkim zabitima, pa i deportacija koju smo doživeli u Svazilendu, jer nismo imali vizu - ispričao je Miodrag svojevremno za "Hello", a njegova supruga je dodala:

- Miodrag je uvek pun planova, za njega ne postoji prazan hod, čak ni sada kada je obišao sve zemlje sveta. Često spominje Murmansk, Vladivostok, Kareliju, Foklandska ostrva. Sada sam se već navikla da putujemo na mesta za koja često nisam ni čula da postoje ili sam smatrala da tamo nema šta da se vidi.

(Kurir.rs)