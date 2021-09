Čišćenjem Ade Ciganlije završena druga sezona Henkelovog projekta „Volim reku, a ti?“

Proteklog vikenda kompanija Henkel Srbija i Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), očistili su više od 200 kg otpada iz najvećeg i najlepšeg kupališta, izletišta i odmarilišta našeg glavnog grada – Ade Ciganlije. Ovo je ujedno završna akcija druge sezone Henkelovog Pro Nature projekta „Volim reku, a ti?“ u okviru kog je očišćeno šest vodenih bogatstava naše zemlje, a ukupno je izvučeno blizu 3 tone otpada.

Na završnoj akciji ekološkog projekta ‚‚Volim reku, a ti“ na Adi Ciganliji, pored organizatora događaju su prisustvovali i Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Đorđe Višacki i Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Tim povodom, Menadžerka za razvoj kategorija i marketing u prodaji u Henkelu Milica Šljivančanin, istakla je: „Drago nam je što drugu godinu zaredom zahvaljujući projektu ‚‚Volim reku, a ti“ ličnim primerom pokazujemo koliko je važno da vodimo računa o našoj prirodi. Srećni smo što imamo Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije kao partnera koji prepoznaje važnost ove teme i iskazuje ogromnu volju i trud i pruža važan doprinos projektu. Zajedno možemo mnogo više, zato se zahvaljujemo i našim gostima koji su danas ovde sa nama kako bismo udruženim snagama poslali poruku o značaju ove teme. Ostajemo na putu zaštite životne sredine kao jedne od ključnih vrednosti kompanije Henkel i nastavljamo da u skadu sa našom Strategijom održivosti organizujemo projekte sa ciljem da sačuvamo najvrednije resurse koje nam je priroda podarila.“

„Srbija ima mnogo vodenih tokova - reka, jezera čime se ponosimo, ali taj dar prirode na žalost, kao i mnogo toga danas, ne cenimo dovoljno. Svojom nepažnjom doveli smo do toga da je u našim vodama veoma mnogo otpada, što ozbiljno ugrožava životnu sredinu i vodu. Srećni smo da je naš Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije uključen u ovaj projekat, kao i Olimpijski komitet Srbije, a čast nam je što je značaj ovog projekta prepoznala i Svetska ronilačka federacija CMAS koja daje svoj doprinos očuvanju mora, okeana i svih voda sa akcijom ,Blu helmets of the sea’ organizujući na globalnom nivou niz akcija čišćenja voda. Na ovaj način podižemo svest kod ljudi o značaju naše životne sredine i njene ugroženosti, čineći jedan suštinski važan posao, a to je edukacija i konstantno širenje broja zainteresovanih aktivnih članova naše zajednice. Veoma nam je drago što imamo podršku kompanije Henkel pa tako dve godine zaredom organizujemo zajedničke akcije čišćenja reka i jezera“, izjavila je Božana Ostojić, Predsednica Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije.

„Jasno je da za jedan dan ne može da se očisti celo Savsko jezero ali ljudi koji su danas ovde šalju važnu poruku. Koliko god akcija čišćenja da se organizuje ukoliko se nastavi sa zagađenjem reka i jezera oni će uvek biti prljavi, zato je univerzalna poruka građanima da moramo da čuvamo našu prirodu. Imamo prelepu zemlju, prelepe reke i jezera ali samo ako budemo vodili računa o njima možemo uživati na pravi način. Olimpijski komitet rado podržava ovakve akcije, a čišćenje dna Ade Ciganlije je važno i kako bi ovo mesto postalo sigurnije ne samo za kupače već i za treninge naših najboljih sportista“, izjavo je Đorđe Višacki, Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije.

Projekat „Volim reku, a ti?“ dobitnik je Nagrade za društveno odgovorno poslovanje „Đorđe Vajfert“ koju dodeljuje Privredna komora Srbije. U prvoj sezoni očišćeno je više od 650 kg otpada sa četiri lokacije u Srbiji, a ove godine organizovane su akcija čišćenja na ukupno šest lokacija: jezero Ćelije kod Kruševca, Gradsko jezero u Beloj Crkvi, Zobnatičko jezero kod Bačke Topole, Zavojsko jezero kod Pirota, jezero Perućac kod Bajine Bašte i Ada Ciganlija u Beogradu.

