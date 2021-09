AGENT ZA NEKRETNINE ZA KURIR: Zbog manje potražnje stanova CENE KIRIJA MOGU DA PADNU!

Kako je na većini fakulteta za sada izvesna onlajn nastava na početku akademske godine mnogi studenti su rešili da od kuće kompletno prate nastavu, a da na fakultet dolaze samo na kolokvijume ispite.

Zbog toga je smanjena potražnja stanova u ovo doba godine, a to bi moglo da dovede do pad cena kirija do čak 100 evra, smatraju stručnjaci za nekretnine.

Milić Đoković, agent za nekretnine, rekao je za Kurir da je trenutno primetna znatno manja potražnja stranova s obzirom na to da je pre pandemije ovo bio vrhunac izdavanja nekretnina jer studenti dolaze na studije.

- Ove godine je drugačija situacija, jer studenti se vode logikom što bi se selili u grad u kom se nalazi fakultet ako nemaju nikakvih obaveza, a nastavu mogu da prate od kuće. To je mnogo manji trošak i za roditelje - kaže Đoković i dodaje:

- Takođe primetno je da je potražnja manjih stanova i garsonjera opala jer studenti obično traže veće stanove, takozvane "cimerske" kako bi delili troškove. Manja potražnja - manja cena može da utiče na cenu kirija, odnosno da vlasnici stanova smanje najam jer trenutno vlada velika neizvesnost. On smatra da bi zbog svih tih razloga cena kirija mogla da padne minimum za 50 evra, ali da to zavisi od kvadrature stana.

- Ukoliko su stanovi veći, poput onih koje traže studenti cena može da padne i do 100 evra. Sve to zavisi od vlasnika, ali recimo veći stan koji sada košta 300 evra u nekom delu grada može pasti kirija i na 200 evra - smatra Đoković.

