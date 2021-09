TEŠKE REČI U STUDIJU! Nestorović i Stevanović žestoko se sukobili oko vakcinacije dece, pale OTVORENE UVREDE u programu UŽIVO!

Doktor Branimir Nestorović i doktor Tomislav Stevanović sučelili su mišljenja u emisiji koja je emitovana uživo, a to na teme o epidemiji, vakcinaciji odraslih, vakcinaciji dece!

Stevanović je u emisiji poručio roditeljima da ne treba da veruju Nestoroviću, a kada ga je voditeljka pitala zašto, nije odgovorio. Nestorović ga je, s druge strane, nakon što Stevanović nije dao odgovore na pitanja o trenutnom stanju sa pandemijom, zamolio da pročita nešto iz medicine i da pogleda zvanične podatke kako bi mogli da razgovaraju.

Ukratko, u studiju je bilo burno.

- Ja već godinu dana pozivam sve redom da napravimo jedan simpozijum. Ovo je medicinska priča, da izložimo svako svoje argumente, studije, ovo traje već godinu dana. Ima studija koliko hoćeš, samo je bitno koje studije hoćeš da citiraš. Meni smeta ovo doktrinarno "nisi u pravu, nećemo da diskutujemo". Na šta to liči? Glavni antivakser je Vladimir Putin, on je rekao da se vakciniše ko hoće, ko neće - ne mora. Šta uopšte znači antivakser? Je l neko nagovara nekoga da se ne vakciniše, bije nekoga da se ne vaciniše? Po nirnberškom kodu, ti raspolažeš svojim telom, pa to je prvi princip po etičkom kodeksu koji je usvojen u svim lekarskim udruženjima: princip nepovredivosti tela, da niko ne može da te natera na neku intervenciju - započeo je Nestorović svoje izlaganje i dodao:

foto: Printscreen

- Ti potpusuješ i kad treba da se operišeš, a ovde se radi o preventivi, ne o lečenju. Kad se lečiš, ti možeš da odbiješ krv, možeš da odbiješ da ideš u bolnicu, a sad prvi put imaš prisilu da dobiješ nešto što je preventivno, pri čemu je, ipak, na kraju kad saberemo i oduzmemo sve podatke iz sveta o ovom virusu, u pitanju virus sa niskom smrtnošću. Smrtnost je ispod 0,2 odsto. Zvanični podaci su lako dostupni, iako su cenzurisani, ukucajte CDC i videćete da je za uzrast do 19 godina da je smrtnost 0,001 odsto.

Potom je i Stevanović izneo svoje mišljenje:

- Lekari koji se bore za vakcinaciji imaju problema u ovoj borbi protiv pandemije zahvaljujući profesorima poput Nestorovića, Kamenova, Ivanovskog. Njihova kompletna inicijativa u poslednjih godinu i po dana je klasična antivakserska i normalno da u mojoj ordicanciji roditelji ne žele da se vakcinišu, niti svoju decu. Ja ne mogu da razumem ni političare, ni struku, da ne reaguju na ovo što radi profesor godinu i po dana. To je nedopustivo. Profesori su poslali etičkom komitetu Lekarske komore Srbije jedan dopis u kome treba da se zaustavi profesor Nestorović u njegovom dejstvovanju. Poruka roditeljima i zdravstvenim radnicima je da mu ne veruju, jer sve ono što on navodi i poziva se stalno na studije, to je jedna najobičnija manipulacija dokazima. Pozove se na studiju, naslov, ili izvuče nešto iz konteksta da nastavi sa svojom pričom.

Na molbu voditeljke da doktor Stevanović bude konkretniji kada tvrdi da Nestorović nije u pravu i da mu se ne treba verovati, Stevanović je odgovorio:

- Ne mogu, nije ovo mesto da se na takav način razgovara, zato što sa profesorom ne možete voditi jedan dobar dijalog, zato što on manipuliše.

foto: Printscreen

Nestorović je potom pitao Stevanovića da li su zvanični podaci CDC-ja manipulacija javnošću?

- Vi ni ne znate kolega, vi ne pratite podatke. Dosta više tog etiketiranja, napadanja. Pošto ste vi nepripremljeni, kao i obično, pozivam vas da uzmete jedno sedam dana i izvučete sve podatke i da sednemo u ovaj studio za sedam dana i da suprotstavimo podatke. Ja nijednog sekunda nisam rekao nijedan podatak koji nije zvaničan, nijedan jedini - rekao je Nestorović.

- Može ovako kako je rekao Nestorović - odgovorio je Stevanović, aludirajući na to da pristaje da pogleda zvanične podatke, a potom je dodao:

- Od tribine na Mašincu od 2009. godine, kad je bila pandemija svinjskog gripa, pratimo profesora i njegova izlaganja i manipulaciju podacima. Profesor je rekao da je smrtnost od svinjskog gripa kod dece u Americi 24-26 odsto, ali je umrlo 343.

- Netačno. Niste pratili pažljivo. To je bila stopa uspeha vakcinacije - odgovorio je Nestorović.

- Svi ovi nastupi profesora po medijima su veoma čudni, mistični, i veoma malo u tome ima nauke - rekao je Stevanović.

foto: RINA

Voditeljak je potom upitala zašto ljudi veruju u to što doktor Nestorović kaže kada doktori iz Kriznog štaba imaju mnogo više prilike da se čuju.

- Ja se pitam zašto. Jako je teško voditi dijalog sa profesorom - odgovorio je Stevanović.

- To se slažem da je teško zato što vi pričate floskule, a ja zvanične podatke. Da li je tačan ovaj podatak od CDC-ja od pre četiri dana - pitao je Nestorović.

- Nije tačan - odgovorio je Stevanović.

- Nije tačan? E, ja vas pozivam da odete na moj profil i da pogledate tabelu. Ovo je priča za malu decu. Mi ne pričamo o medicini. Ti vodiš najprljaviju kampanju protiv mene 15 godina, ne znam zašto, šta sam se ja tebi zamerio - rekao mu je Nestorović.

- Trebalo bi da bude zadovoljan, vakcinacija neće uspeti ako vlast nešto ne preduzme. Ja bih molio profesora da objasni da li se oseća odgovorno, juče su umrla 4 mlada čoveka, umrla je porodilja. Da li oseća odgovornost - pitao je Stevanović.

- Ne znam šta da odgovorim na ovo. Mi imamo jedan fenomen koji je neobjašnjiv - da obolevaju mladi ljudi za koje sve svetske statistike pokazuju da nisu ugroženi. Kolega je zaslepljen ličnom mržnjom prema meni, pa ok, nemam ništa protiv. Ali, ja sam 1.000 puta rekao zašto se ne rade obdukcije, zašto mi ne znamo od čega su umrli. Zato što je kriterijum za smrt pozitivan PCR test. Svaki uzrok smrti kod mladog čoveka treba proveriti obdukcijom da bismo nešto naučili. Mi za godinu dana nismo uradili nijednu obdukciju. Nemci rade obdukciju - kaže Nestorović, dodajući da se sad zna da korona virus nije respiratorna bolest.

- Još negde u maju mesecu SALCOM univerzitet je uradio studiju na miševima u kojoj je dokazao da virus izaziva intravaskularnu koagulaciju, stvaranje tromba. I taj profesor je rekao ovo je vaskularna bolest. Kad smo došli do tog otkrića, počeli smo da koristimo antikoagularnu terapiju u lečenju. Stariji uzimaju aspirin kao alternativu. Oni su na taj način nešto postigli, određeni broj ljudi nije umro. Umesto toga, mi samo prebrojavamo mrtve i ništa ne radimo. Zašto ne koristimo ivermektin u lečenju? U Indiji je nestala epidemija onog dana kad je indijska vlada podelila ivermektin. Zašto nema diskusije o tome - pitao je Nestorović.

Na njegovo pitanje se nadovezala i voditeljka, koju je zanimalo zašto sada imamo toliko zaraženih, kad je više od 50 odsto ljudi vakcinisano.

- Na sajtu Svetske zdravstvene organizacije piše da vakcina ne sprečava prenošenje i infekciju. Iskustva iz Izraela, koji je najviše vakcinisana zemlja na svetu, jeste 80 odsto ljudi koji su u bolnicama su vakcinisani - rekao je Nestorović.

- Ovo što je Nestorović rekao je opet manipulacija dokazima. Ne treba mu ništa verovati. Ja bih još jednom želeo da se obratim roditeljima zbog preporuke da se vakcinišu deca od 12 do 17 godina. Deca se vakcinišu jer je najveći potencijal tranzicije virusa u toj populaciji, a ne zato da bi se oni zaštitili - odgovorio je Stevanović.

- Koliki je procenat transmisije dece? Postoji tačan podatak od pre 10 dana - upitao ga je Nestorović.

- Tranzicija u tom uzrastu biće uskoro 100 odsto. Sva deca od 12 do 17 godina će biti pozitivna i prenosiće virus - odgovorio mu je Stevanović.

- To je potpuna izmišljotima, besmislica. A zašto su onda britanci odbili vakcinaciju dece. Ljudi, idite na sajt Fajzera, još nije završeno kliničko ispitivanje - rekao je Nestorović.

- FDA je dao trajnu dozvolu za upotrebu Fajzera, a to profesor ne zna jer je antivakser - nastavio je da tvrdi Stevanović.

- FDA je odobrio Fajzerovu vakcinu za SAD, a ne za zemlje van SAD, a u Evropi ona i dalje ima privremenu dozvolu. Evropska medicinska agencija, koju bi mi trebalo da slušamo, nije dala upotrebnu dozvolu ni za jednu od vakcina. Čak je na programu Evropskog parlamenta da li će produžiti privremenu dozolu koja ističe za mesec. Kad pričamo o podacima, ja volim da ponesem papire da pokažem. A kolega voli da priča priče. Stepen transmisije kod dece je 100 odsto? Stepen transmisije nijedne bolesti na svetu nije 100 odsto jer bi onda svi oboleli prvog dana. Najveća stopa transmisije je za morbile, 96 odsto - odgovorio je Nestorović.

- Svakog 15. septembra su deca masovno bolesna, kad počne školska godina. Bolesna su od neke virusne infekcije. Ne znam da li kolega Stevanović zna da će FDA, na koju se on toliko poziva, 1. januara povući PCR test zato što nije specifičan i otkriva i druge virusne infekcije, i zameniće ga sa specifičnim testom. Prema tome, od početka se zna da je taj test manjkav, da daje dosta lažno pozitivnih i dosta lažno negativnih rezultata. Grupa od 22 najčuvenija molekularna biologa je to još pre 6 meseci uputila predlog da se povuče test jer on ima 10 tehničkih manjkavosti. Ja nisam antivakser. Ne delim ljude na vakcinisane i nevakcinisane, to je rasizam. Vakcinalni status je državna tajna, po našem zakonu, to ne sme niko da te pita, to je krivično delo. To je kao da me pitaš da li sam homoseksualac. Ko me pita za savet, ja ću reći ko treba, a ko ne treba. Imam puno pacijenata koji su vakcinisani, dolaze kod mene - kaže Nestorović.

Tomislav Stevanović foto: Kurir

Na insistiranje voditeljke da doktor Stevanović kaže zašto ljudi treba da se vakcinišu, pedijatar je odgovorio:

- Zato što je to patriotski čin, kako bismo izašli iz svega ovoga. Ima mnogo onih koji su zbunjeni. Mi ne znamo procenat pedijatara koji su protiv vakcinacije dece. Poruka je: hajde da se vakcinišemo. Vakcina jedino može da reši ovaj problem jer ne izazivaju teške reakcije.

Potom je upitan da navede zemlje koje su dokazale da se vakcinacijom može izaći iz epidemije:

- Izrael, Velika Britanija, Italije - odgovorio je Stevanović.

- Tamo je najviša stopa inficiranih, najviše inficiranih trenutno na svetu ima Izrael - rekao je Nestorović.

- Ne razume profesor - rekao je Stevanović.

- A ne razumem? Zvaničnu statistiku Ministarstva zdravlja Izraela da je pre dva dana bilo 10.000 zaraženih? Ne razumem da Singapur koji ima 82 odsto vakcinisanih, trenutno je druga zemlja na svetu po zaraženima? E, ovo je klasična manipulacija. Zašto Izrael primenjuje 4. dozu ako je uspela vakcinacija - pitao je Nestorović Stevanovića.

- Zbog toga što oni procenjuju efekte vakcinacije, zbog Fajzera. Procenjuju efekte. Statistički se veoma pokazuje koliko je vakcinacija uspela. Sve zavisi od regiona i politike. Za populaciju od 12 do 17 godina ide treća doza vakcine - odgovorio je pedijatar.

- To je netačno potpuno. E, vi ste svesni da je FDA odbila treću dozu vakcine za sve, osim za imunokompromitovane. Čoveče, pa pročitajte nešto iz medicine, pobogu, osim što ste opsednuti sa mnom. Ovo stvarno nema smisla - rekao je Nestorović.

(Kurir.rs / K1 / Telegraf)

