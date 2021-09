NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIVA KAD STAJE OVA KIŠA: Pred nama je i Miholjsko leto a evo kad stiže i koliko će trajati

Meteorolog Nedeljko Todorović objasnio je da je današnje zahlađenje očekivano za ovo doba godine.

- Miholjsko leto je stabilan period u drugoj polovini oktobra, ali ponekad i početkom novembra. Oblaci i kiša koji su stigli danas trajaće do petka, a prvih 5-6 dana oktobra se očekuje tipično Miholjsko leto i porast temperature. Jedino se u košavskom području moglo biti vetra, u južnom Banatu. Očekuje se oko 25 stepeni - kaže Todorović za TV Prva.

Najavljuje da bi novo zahlađenje trebalo da stigne oko 8. oktobra, jedna oblačna varijanta, ali ništa zabrinjavajuće. Sušan period će se nastaviti i u oktobru, a prvi mrazevi se očekuju sredinom narednog meseca.

- Posle 10. oktobra mala je verovatnoća da temperatura prelazi 20 stepeni, maksimalne vrednosti bi trebalo da budu između 15 i 20 stepeni. U novembru bi moglo biti više padavina i pad temperature, a ukoliko ne bi bilo kišovito onda se očekuje češća pojava magle - kaže Todorović i kao treću varijantu navodi košavu.

Kada je reč o UV zračenju, meteorolog kaže da ove godine bilo slabo i da je to ritam prirode.

- Postoji minimum i maksimum aktivnosti, a u minimumu je zračenje veoma slabo. Poznato je da vrši dezinfekciju atmosfere, prirode - kaže Todorović.

Inače, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, koji će uveče i u toku noći postati jači u košavskom području. Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, najviša od 19 do 24.

(Kurir.rs)