APLIKACIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: Ako želite da spasete planetu, koristite ove 4 „zelene" aplikacije

Broj vesti o klimatskim problemima, kao i broj zelenih inicijativa širom sveta stalno se uvećava. Kako vlade širom sveta promovišu programe za smanjenje narušavanja životne sredine, tako se povećava i potreba za vođenjem „zelenijeg" života, a tržište aplikacija odgovara na želje korisnika. Ako želite da manje narušavate prirodu, u nastavku pronađite listu aplikacija koje vam u tome mogu pomoći.

greenMeter

Razvijena i za Android i za iPhone, ova aplikacija pomaže da kotrolišete uticaj vašeg vozila na životnu sredinu.

Ona se služi iPhoneovim meračem brzine kako bi mogla da detektuje i beleži ubrzanje. Korisnici mogu uneti cene goriva, vremenske uslove koji utiču na vuču, težinu vozila i slično. Aplikacija potom analizira ove informacije i izračunava uticaj vozila. Kako dodajete gas, aplikacija će vas obavestiti da li vozite na način koji previše zagađuje sredinu.

Ecorio

Ecorio konsultuje Google aplikacije da bi odredio put do vaše destinacije koji generiše najmanju štetu na životnu sredinu. Dok se krećete, Ecorio računa vašu stopu emisije ugljen-dioksida i savetuje kako da je smanjite u budućnosti. Slično drugim aplikacijama, Ecorio predlaže podržavanje raznih zelenih inicijativa. Ako želite da se umrežite sa drugin odgovornim vozačima, to možete uraditi pomoću funkcionalnosti „Inspire", preko koje možete organizovati zajedničke vožnje i tako smanjiti zagađivanje planete.

A Real Tree

Jedan od velikih problema životne sredine jeste gubitak šuma. Ova aplikacija za iPhone vam pomaže da doprinesete borbi za njihovo očuvanje. A Real Tree pomaže korisnicima da se uključe u akciju sađenja drveta preko kupovine aplikacije. Svaka kupovina znači da će jedno drvo biti posađeno, za šta se brinu partnerke organizacije Sustainable Harvest International i Trees For the Future. One se bave pošumljavanjem u raznim zemljama, među kojima su Nikaragva, Haiti, Indija i Honduras. Aplikacija košta svega 99 centi.

Klima

Klima je aplikacija koja vam pomaže da izgradite stil života koji podrazumeva smanjenu emisiju ugljen-dioksida.

Ova aplikacija vam postavlja seriju pitanja o vašem stilu života, ishrani, da li vozite i koliko često letite avionom… Nakon toga izračunava vaš godišnji profil. Odatle vam daje savete kako da neutrališete svoje loše navike – primera radi sađenjem drveća ili davanjem novca za socijalne projekte. Aplikacija ističe gde biste mogli da smanjite emisiju ugljen-dioksida,pa daje konkretne predloge, kao što je smanjenje broja odlazaka u kupovinu ili prelazak na veganski režim ishrane. Iako je sama aplikacija besplatna, ona vam sugeriše gde možete da uložite novac, kao na primer da poklonite za zelene projekte. Ona prati koliko ste angažovani i pokazaće vam koliko je stabala drveća posađeno od vaših donacija, koliko ste solarne energije proizveli i koliki je vaš društveni uticaj.

Ovo su samo neke od popularnih aplikacija za očuvanje životne sredine.

