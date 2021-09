POLICIJA UŠLA U STAN NESTALE PORODICE IZ ALEKSINCA! Rođaci i komšije: Goran godinama bio na meti napada, uperili pištolj u njega

Vest da je nestala tročlana podorica u Aleksincu uznemirila je Srbiju. Reč je o Goranu Đ. (57), Gordani Đ. i ćerki Lidiji (25).

Oni su, prema rečima rođaka, u nedelju uveče krenuli iz Moravca u Aleksinac, ali su nestali. Kako kaže supruga brata nestale, Goran je imao problema sa mnogima, jer "dobro stoji".

- Znate kako, on ima menjačnicu, dobro im ide i godinama je već na meti napada. Desilo se da ga ispred kuće sačeka muškarac i da mu preti da će svašta da mu uradi da bi on dao neke pare. Najgore je bilo pre neku godinu kada je u menjačnicu ušao muškarac koji je uperio pištolj u njega i tukao ga. To je bilo jezivo - kaže ona.

Ističe da svi sumnjaju da im se dogodilo nešto loše, ali da se nadaju da su samo otputovali negde.

- Umeli su da otputuju, ali su se uvek javljali. Ali, uvek. Ovo je prvi put da se ovako nešto dešava. Plašimo se da ih nije neko dočekao ispred kuće i naterao da krenu negde. Ili im ušao u kola... Ne znam... Kola nema, nema tragova da su bili u stanu - tvrdi naša sagovornica.

Ona kaže da su nestali na relaciji koja je dugačka svega tri kilometra.

Policija ušla u stan Kako se saznaje, policija je malopre ušla u stan u kome živi ova porodica, ali nisu našli ništa neuobičajeno. Sve stvari su na svom mestu, ništa ne nedostaje. Komšija koji živi u stanu kaže da ih je poslednji put video u subotu. - Od nedelje se ne pojavljuju. Šta je u pitanju samo možemo da nagađamo, daj bože da su otišli negde na odmor. Svi u zgradi su uznemireni – kaže komšija.

