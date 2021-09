ŠOKANTNO! DEVOJČICA (10) TERA DEČAKE DA LIŽU POD AKO ŽELE DA JE UDARAJU PO ZADNJICI?! To nije sve, evo šta brine roditelje

Nasilje i besramno ponašanje pojedinih učenika u školama je sve evidentnije. Tome umnogome doprinose društvene mreže na kojima se sve češće mogu videti snimci brutalnih tuča tinejdžera, divljanja u učionicama i lomljenja klupa i stolica, ali i eksplicitnih fotografija i video-zapisa devojčica koje svoje seksualne odnose dele pratiocima.

Kurir je nakon niza tekstova o katastrofalnom ponašanju dece porazgovarao i s roditeljima na beogradskim ulicama u želji da saznamo koliko oni pažnje posvećuju svojim naslednicima, koliko imaju vremena da pričaju s njima, da li prate šta slušaju od muzike, šta pretražuju na internetu i objavljuju na Tiktoku, Fejsbuku ili Instagramu. Zanimljivo je da je većina odreagovala burno na naše pitanje rekavši: "Šta vas briga kako ja vaspitavam dete", a bilo je i onih koji su rekli da je njihovo dete za njih savršeno i da ne žele da govore na tu temu. Ipak, bilo je onih koji su podelili s nama svoja iskustva.

Svi oni su istakli da mnogi roditelji na roditeljskim sastancima deluju krajnje nezainteresovano za sve ono što razredni starešina priča, a i da znaju ljude koji zbog obima i težine posla ne mogu da dovoljno pažnje posvete svojoj deci.

Zora Jokić (49) majka je devetogodišnje devojčice. Kaže da je dobro upućena u sve što se dešava u školi njene ćerke, ali da verovatno ima još dosta toga što ne zna.

- Deca su danas prosto nemoguća. Strogo kontrolišem ćerku, što se tiče boravka na internetu. Skoro se desilo da sam pogledala njen telefon i videla da joj drugarica šalje neki snimak s Tiktoka kako devojčica provokativno igra uz neki "hit" i mrda zadnjicom. Sreća pa sam videla na vreme i obrisala. U razredu se formiraju grupe, dečaci se ne druže s povučenim devojčicama, već su u krugu onih, nazovi, atraktivnih koje su sa deset godina već u pubertetu. Izbegavaju i decu koja ne nose original patike - priča nam ova majka i dodaje:

- Ima jedna dominantna devojčica, koja sa deset godina dečake tera da ližu pod ako žele da je udare po zadnjici jer je ona "glavna faca" u školi. Prosto je neverovatno kako se ta deca oblače i koliko nisu prirodna. Deca dolaze iz različitih porodica. Svaki roditelj gradi neki sistem vrednosti koji je potpuno drugačiji od onoga koji gradi drugi roditelj i oni se verovatno u tim grupama poistovećuju. Iako je moje dete povučeno, vidim da je privlače dominantna deca i prija joj da bude s njima, imaju veliki uticaj na nju koji ja nemam.

Dušica Đorđević (45) kaže da ima sina od 15 godina i vidi da ne može da ga kontroliše kao pre. - Dosta je aktivan na društvenim mrežama i stalno ga opominjem zbog toga. Jednom sam slučajno videla da je od druga dobio snimak koji kruži u odeljenju, a na kome se vidi kako neki tinejdžer "pipka" drugaricu, a ona mu to dozvoljava. Jedan od drugova snima i deli svim ekipama u školi. To me je šokiralo i zabrinulo.

Moj sin kontroliše sestru Svetlana Ilić (46) kaže da ima sina od 18 godina i ćerku od devet godina, a da je sada nemoguće kontrolisati sina. - Dok je imao 15 godina, trudila sam se da ga kontrolišem. Mlađa ćerka gleda strane jutjubere jer, kako kaže, pored njih uči engleski, ali to su zasad bezazlene stvari. Imam sreću da je sin u programerskom odeljenju, pa mi i on pomaže jer kontroliše sestru pošto vidi kako pojedine drugarice iz njegovog odeljenja izgledaju i šta rade.

Mala Krsna Izvinile se što su je brutalno tukle Dve učenice OŠ "Đura Jakšić" iz Male Krsne od 14 godina koje su brutalno pretukle godinu dana mlađu devojčicu juče su joj se izvinile na sastanku tima za sprečavanje nasilja u toj obrazovnoj ustanovi. Sastanku su prisustvovale dve socijalne radnice, predstavnici Ministarstva prosvete i škole, kao i policajac. Nasilnice će ubuduće imati povremene razgovore u Centru za socijalni rad i pohađaće specijalizovane radionice. Podsetimo, one su žrtvi iščašile vilicu zbog čega je nesrećna devojčica morala da se hrani na slamčicu, a još uvek ima traume i psihički se oseća loše.

HRONOLOGIJA Užasno ponašanje maloletnika u samo 15 dana 28. septembar - Dve devojčice su se brutalno potukle ispred jedne osnovne škole u Smederevskoj Palanci. Na snimku se vidi kako se dve tinejdžerke fizički obračunavaju, čupaju za kosu, udaraju, obaraju na pod, dok njihovi vršnjaci sve to snimaju, pa čak i navijaju 27. septembar - Na društvenoj mreži Instagram osvanuli su snimci devojčica do 14, 15 godina iz Srbije koje objavljuju svoje seksualne odnose sa vršnjacima! Klipove i fotografije mogu videti njihovi pratioci, one potom u storije postavljaju i snimke drugih devojčica, taguju ih uz poruke da oni koji zaprate te profile mogu videti još eksplicitnih scena 19. septembar - Učenici jedne srednje škole u Novom Sadu uleteli su u učionicu i lomili sve pred sobom da bi odgovorili na Tiktok izazov. Uništavali su klupe i stolice 16. septembar - Trinaestogodišnja učenica Osnovne škole "Đura Jakšić" iz Male Krsne žrtva je stravičnog vršnjačkog nasilja u kojem je zadobila ozbiljne psihičke i fizičke traume, uključujući iščašenje vilice, zbog čega je morala da se hrani na slamčicu. Nju su, kako tvrdi njena majka S. D., napale godinu dana starije devojčice, učenice iste škole.

