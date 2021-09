DOKTOR BEKIĆ UPOZORAVA: Ili ćemo se vakcinisati ili će brojevi i dalje ići nagore

Sa više od osam hiljada zaraženih dnevno i 40 umrlih, epidemiološka statistika je nikad gora, a crvene zone se ubrzano pune.

Nepoštovanje mera i ispuštena šansa da se tokom leta vakciniše veći broj građana glavni su razlozi za to, rekao je koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski venac doktor Zoran Bekić.

U ovakvoj situaciji mora se razmišljati o uvođenju drastičnijih mera, pa i zatvaranju, ali samo ukoliko bi se to vreme iskoristilo za ubrzanu vakcinaciju.

Ove nedelje imali smo pik ovog talasa pandemije, a prema rečima doktora Bekića trenutni parametri ukazuju da je to posledica usporene vakcinacije, nepoštovanja epidemioloških mera i pojave delta soja.

"Šansu da se izborimo sa epidemijom ispustili smo u junu i julu i danas nam umire na desetine ljudi. Što se vakcinacije tiče stigli smo do 53 odsto. Daću primer Portugalije koja je u januaru imala 10.000 zaraženih na dnevnom nivou i 30 umrlih na milion stanovnika, a danas su, zahvaljujući restriktivnim merama i vakcinaciji, na 84 osto vakcinisanih građana i imaju svega 50 inficiranih dnevno", rekao je koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski venac doktor Zoran Bekić.

U Srbiji je premašen rekord iz decembra prošle godine i to se vidi i u svim kovid ambulantama, kaže doktor Bekić.

"Tokom leta je u našim ambulantama bilo oko 100 pregleda dnevno, a sada ih je više od 380 i pacijenti dolaze sa sve težom kliničkom slikom, sa temperaturom i upalom pluća", navodi Bekić.

I pored toga što epidemija bukti, doktor Bekić kaže da interesovanje za vakcinaciju nije veliko i da je najviše zainteresovanih za treću dozu vakcine.

"Veoma usporeno ide i to se vidi, mi smo u vrhu po broju obolelih u svetu. Došli smo do kraja i ne možemo ići unazad, ovi brojevi će ići samo nagore. U ovakvoj situaciji mora se razmišljati i o uvođenju drastičnijih mera, pa i zatvaranje, ali samo ukoliko bi se to vreme iskoristilo za ubrzanu vakcinaciju", rekao je koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu.

Kada je reč o uvođenju kovid propusnica na pojedinim fakultetima i obaveznoj vakcinaciji zdrastvenih radnika i zaposlenih u javnim službama doktor kaže da one ne treba da se odnose samo na pojedine grupe.

"Uvođenje kovid propusnica već je preporuka Kiriznog štaba i ja ih pozdravljam, ali apelujem na druge fakultete, a ne samo na Medicinski i Stomatološki, da uvedu kovid propusnice. Vakcinacija zdravstvenih radnika je neophodna iz više razloga, ali i svih osoba koje rade u prostorijama gde boravi više ljudi, dakle u svim javnim ustanovama", rekao je doktor Zoran Bekić.

(Kurir.rs/RTS)