UJUTRU OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE: Danas do 22 stepena, za vikend još toplije

U Srbiji će danas pre podne biti oblačno, a posle podne se očekuje postepeno razvedravanje.

Ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je slaba i kratkotrajna kiša.

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 13, a najviša temperatura od 17 do 22 stepena.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, a posle podne se očekuje razvedravanje. Jutarnja temperatura će biti od osam do 12, a najviša temperatura oko 22 stepena.

U subotu retežno sunčano. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena. Nedelja će biti pretežno sunčana i topla. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, najviša od 20 do 25 stepeni. I ponedeljak će biti sunčan i topao, vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, najviša od 22 do 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija će pogodovati hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi.

(Kurir.rs/Beta)