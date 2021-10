TRUDNICA IZ NOVOG SADA GUBILA PLODOVU VODU ZBOG KORONE: Lekari joj savetovali da prekine trudnoću, a onda se dogodio preokret

Novosađanka Tatjana M. (31) nakon preležane korone javila se na pregled kod ginekologa u 21 nedelji trudnoće i saznala da ima potpuno odsustvo plodove vode i da će morati da prekine trudnoću.

Ovo saznanje je potpuno "slomilo" Tatjanu, ali su joj vera i napori lekara povratili plodovu vodu i sada je ponosna majka devojčice Torie, koja se rodila 14. septembra. Lekari smatraju da je ovo svojevrsno čudo jer se izuzetno retko dešava da se plodova voda vrati te da je na njen gubitak verovatno uticala korona.

Tatjana je pre 12 godina otišla da studira mašinstvo u Bratislavi gde je upoznala sadašnjeg supruga Faruka iz Libana. Još na studijama se između njih dvoje rodila ljubav koja je krunisana Tatjaninom trudnoćom.

- Bili smo presrećni kada mi je potvrđena trudnoća i mislili smo da bi najbolje bilo da dete odraste okruženo rođacima i prijateljima jer u Bratislavi ni Faruk ni ja nemamo nikog svog. Budući da možemo da radimo od kuće, dogovorili smo se sa poslodavcima da to i učinimo, ali da radimo iz Srbije i odlučili da se porodim u Novom Sadu gde smo stigli 1. maja i počeli da sređujemo stan. Nakon izvesnog vremena javili su se prvi simptomi korone koji su istina blaži pa se nismo baš uplašili ali smo bili zabrinuti zbog bebe. Tada sam dobila osip (urtikariju) i morali su da me hospitalizuju u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, novosadskom porodilištu Betanija, i tada su počele naše muke – priseća se Tatjana.

Kaže da je u Betaniji ležala šest dana sa blažim simptomima korone te da su lekari prilikom otpusta primetili da je smanjena plodova voda i savetovali je da dolazi na kontrolu svaka dva – tri dana kako bi utvrdili uzrok te retke pojave.

- Količina plodove vode se konstantno smanjivala i ostala sam skroz bez nje tako da nam je sugerisano da prekinemo trudnoću jer beba ne može pravilno da se razvija i može doći do ozbiljnih posledica i po majku i po dete. Verovatno je korona ’’napala’’ posteljicu pa je došlo do gubitka plodove vode, ali to niko ne može sa sigurnošću da tvrdi. Samo su nam rekli da je to retko ali da se ipak dešava. Tada nam se srušio ceo svet i već smo počeli da prikupljamo dokumenta za prekid poodmakle trudnoće. Šetajući se od jednog do drugog lekara po komisijama osetila sam kako se beba pomera u stomaku i odlučili smo da se borimo i da ne gubimo nadu i tada smo dospeli kod dr Siniše Stojića i tim dr Crnogorac – priča sada ponosna mama Tatjana.

Dr Stojić je prilikom pregleda utvrdio da se plodova voda ipak malo povratila kao i da se bebini organi normalno razvijaju ali nije hteo Tatjani i Faruku da pruža lažnu nadu upozorivši ih da ipak postoji mogućnost da beba pretrpi neka oštećenja jer je dugo bila bez plodove vode te je sugerisao češće kontrole.

- Slušali smo sve savete i uputstva dr Stojića i plodova voda se sve više vraćala tako da nas je on praktično izveo do kraja trudnoće koja se završila carskim rezom. Porodila sam se 14. septembra i to u danu kada je u Betaniji obavljeno rekordnih 40 porođaja, najviše u istoriji te ustanove, tako da je skoro sve bilo puno neke simbolike a naša nada i vera u doktore donela nam je zdravu devojčicu tešku 2.220 grama i našoj sreći nije bilo kraja. Upravo zbog sve te simbolike odlučili smo da joj damo staro latinsko ime Toria, što je skraćena verzija imena Viktorija – Pobednica – priseća se Tatjana kroz osmeh.

Kaže i da su sve muke kroz koje je prošla nestale u trenutku kada je uzela živu i zdravu Toriu u naručje a da su i suprug Faruk i svi ostali odahnuli jer su se tresli od brige kada je otišla da se porodi.

- Sada smo presrećni i svi smo zajedno. Ja se oporavljam a došla je moja mama kod nas da nam pomogne u prvo vreme. Dogovor je da bude prve dve nedelje sa nama i onda mora da se vrati na posao a već kuka kako će i šta će bez svoje prve unuke pošto će verovatno moći ređe da je viđa zbog epidemiološke situacije i zato što moramo Toriu čuvati dok malo ne ojača – priča kroz smeh novopečena mama.

Tatjana poručuje da je korona potpuno nepredvidljiva i da se nikada ne zna gde će ’’udariti’’ ali da treba imati vere i slušati savete lekara i stručnjaka jer je to jedini način da se pobedi ova bolest i sve prepreke koje ona donosi.

Prof. dr Siniša Stojić, specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista perionatologije i čuveni stručnjak za visoko rizične trudnoće u timu dr Zorice Crnogorac, koji je pomogao Tatjani i Faruku da dobiju zdravo dete, kaže da se Tatjana javila u 21. nedelji trudnoće, nakon preležanog kovida i nakon perioda karantina i poboljšanja stanja sa gotovo kompletnim odsustvom plodove vode.

- Nažalost, takva stanja se obično završavaju prekidom trudnoće. Međutim, nekoliko dana kasnije u toku priprema za prekid, tokom pregleda konstatujem povećanje količine plodove vode, koja se inače veoma retko dešava. Shvaćeno je to kao posledica delovanja virusa na posteljicu i plod, sa nejasnim krajnjim konsekvencama. Trudnoća je nastavljena uz povećanje količine plodove vode, ali i uz promene na posteljici, te usporenu dinamiku fetalnog rasta. Plod je pri kraju značajno usporio rast, ali u dobroj kondiciji, što je rezultovalo porođajem u 38. nedelji trudnoće. Na svet nam je 14. septembra došla prelepa devojčica Toria – objasnio je profesor Stojić.

On dodaje da je uticaj korona virusa na trudnoću i plod i dalje nepoznanica i za iskusne ginekologe i o tome se uči u hodu gotovo svakodnevno.

- Svaka pa i najmanja promena optimalnog statusa kod trudnice i ploda u toku bolesti i neposredno nakon, zahteva brižljivu analizu i proveru kako bi ishod bio povoljan i po majku i po plod - zaključuje prof. dr Siniša Stojić.

