KO SU MUŠKARCI KOJI SE BAVE ELITNOM PROSTITUCIJOM? Za njih malo ko ZNA jer klijenti žele DISKRECIJU!

Poznata novinarka i spisateljica Simonida Milojković u jutaranjem programu Kurir televizije govorila je o prostituciji u Srbiji.

Ona je navela da je prostitucija postala masovna proteklih godina, te da samo zato što je nešto masovno, ne znači da ga treba ozakoniti.

- Prostitucija je prekršajni čin za koji preti kazna do 30 dana zatvora. Znači može biti i 2 dana, ali zakon ne poznaje da li je u pitanju muško ili žensko, već se navodi da je lice - kaže spisateljica i novinarka Simonida Milojković i dodaje:

- Ja nisam za legalizovanje prostitucije, boravila sam u javnim kućama u Nemačkoj gde je to legalno. Bila sam u pet, šest kuća, i dalje su te sudbine jako tragične i svaka priča je tragična i bolna. Ono što podstiče ljude da govore o legalizaciji je masovnost. Danas prostitucije ima više nego ikad, kada dolazi do ekonomske krize, dolazi i do pada morala. Oni što hoće da legalizuju prostituciju, kažu da je to zato što je postalo masovno.

- Šta da kažemo za druga devijantna ponašanja poput narkomanije i pedofilije? To što je nešto masovno, ne znači da je prestalo da bude nenormalno. Kako sankcionisati, za početak da mediji ne reklamiraju te rijaliti programe gde sede te osobe koje govore da se bave prostitucijom. A onda treba i da se razmotri i da li je 30 dana zatvora dovoljno - kaže spisateljica Milojković.

Ona je navela da je po njenom mišljenju važno da se prostitucija podvede kao krivična kazna.

- Kada sam pisala "Grabljivicu" primetila sam da su prostitucijom počele da se bave žene koje uopšte nemaju potrebu za tim. I to da bi kupile markiranu tašnu, da bi se slikale na Maldivima, da kupe krpice. Žene su počele da prodaju svoje telo kao jabuke na pijaci - kaže Simonida.

- Društvene mreže su izlog za tu radnju. O muškoj prostituciji se danas jako malo zna. Žene i muškarci nisu u istom položaju. Jedna žena koja ima više partnera, a ne mora da bude prostitutka za nju se vezuju razni pogrdni nazivi, a muškarac je tu baja, kada je takva situacija - navela je spisateljica i dodala:

- Kada je reč o prostituciji žene su obeležene, a muškarci nisu. Zašto se za žene zna, a za muškarce ne, to je i do klijenta. Muška prostitutka ima odnose sa ženama ili sa muškarcima ili sa oba. Sve ove kategorije ovih klijenata želi diskreciju - navela je Simonida Milojković.

