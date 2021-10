VUČIĆ PONOSNO SAOPŠTIO: Dubai je centar srpske privrede u narednih šest meseci! (FOTO)

Srbija je s ponosom, drugog dana od otvaranja Svetske izložbe Ekspo Dubai 2020, otvorila poslovni centar u okviru biznis-centra "Južni Dubai", gde će u narednih šest meseci ugostiti oko 1.000 srpskih privrednika, koji će šansu za nove poslovne poduhvate tražiti upravo ovde, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubai će u narednih pola godine biti centar srpske privrede jer su na Svetskoj izložbi 192 zemlje.

Kao i dan ranije, kad je otvoren srpski paviljon na Ekspu Dubai 2020, svečanosti je i sada prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Vrata Istoka se otvaraju i želim vam da na što bolji način iskoristite šansu koja vam je pružena. Emirati su istinski prijateljska zemlja Srbije, a pružena nam je prilika da naši poljoprivredni i industrijski proizvodi nađu svoje mesto i da se šire ne samo u regionu UAE već prema Aziji, srednjoj Aziji, Srednjem istoku, Kini, Pakistanu - kazao je Vučić:

- Vrata Istoka se otvaraju, prve tri kompanije po obimu investicija u Srbiju dolaze sa Istoka, ukupne strane investicije iznose 2,9 milijardi evra, ali se struktura investicija promenila. Prve tri kompanije su sa Istoka, iako i dalje dominiraju Nemci i zemlje EU.

foto: Srpski paviljon na Expo Dubai

On je istakao da je najveći globalni izazov s kojima se svet suočava energetska kriza, koja je najteža u poslednjih 30 godina.

- Srbija i srpski građani ne treba da brinu jer je država obezbedila sve potrebne uslove, ali se postavlja pitanje cene koju će država morati da plati. Kroz Srbiju je pušten gas koji iznosi 8,3 do 8,4 miliona m3 samo tokom zime, cena struje na berzi je visoka, a prodajemo po najnižoj ceni struju našim građanima. Struja je u Nemačkoj i Velikoj Britaniji samo u poslednjih nedelju dana poskupela za 14 odsto, dok je gas za godinu dana u Nemačkoj poskupeo za čak 240 odsto - naglasio je Vučić i dodao da će gledati s Vladom i PKS da naprave poseban tim koji će se baviti problemom energetske krize i struje.

foto: Jelena S. Spasić

On je pozvao i male i srednje srpske kompanije, a ne samo najveće, da se pojave u Dubaiju jer je, kako je rekao, za Srbiju važan svaki dinar. - Zbog svega ovoga, od izuzetne je važnosti svaki dinar i svaki posao koji srpski privrednici mogu da donesu u zemlju - od konditorske industrije, vinarske, IT sektora, razvoja veštačke inteligencije, poljoprivrede i energetike. Želimo da sačuvamo svakog investitora i svaki dinar nam je važan. U svim oblastima smo spremni na saradnju. Sve što zaradite ovde, to je čisti ćar za našu zemlju - istakao je Vučić.

foto: Srpski paviljon na Expo Dubai

Primajući zvanično sertifikat o radu našeg poslovnog centra, koji mu je uručio Kalifa el Zafin, predsedavajući biznis-centra "Južni Dubai" Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, poželeo je prvoj grupi od 100 privrednika iz Srbije koja je već stigli u Dubai dobrodošlicu u "novi dom srpske privrede": - U narednih šest meseci više od 1.000 kompanija iz Srbije predstaviće svoje poslovanje u okviru Svetske izložbe Ekspo 2020. Dubai, a Srpska privredna komora je učinila sve da im pomogne da ostvare što bolje poslovne rezultate.

foto: Srpski paviljon na Expo Dubai

ŠTA SRPSKE FIRME DOBIJAJU NA EKSPU DUBAI 2020. - od 1. oktobra 2021. do 31. marta 2022. traje Svetska izložba - 1.000 kompanija iz Srbije učestvovaće na Svetskoj izložbi - Vlada Srbije obezbedila besplatne čarter letove Beograd-Dubai-Beograd - besplatan prostor u biznis-habu PKS - besplatne lokalne transfere - povlašćene cene hotelskog smeštaja - učešće u forumima i konferencijama u okviru svetske izložbe - B2B susreti (direktni poslovni sastanci) - različiti vidovi promocija

TEMATSKE NEDELJE 1. Klima i biodiverzitet, 3-9. oktobar 2021. 2. Svemir, 17-22. oktobar 2021. 3. Urbani i ruralni razvoj, 1-5. novembar 2021. 4. Znanje i obrazovanje, 13-17. decembar 2021. 5. Putovanja i povezivanje, 9-14. januar 2022. 6. Globalni ciljevi, 17-22. januar 2022. 7. Zdravlje, 30. januar - 2. februar 2022. 8. Poljoprivreda i prehrana, 18-23. februar 2022. 9. Voda, 21-25. mart 2022.

Kurir.rs / Jelena S. Spasić