POSKUPLJUJU USLUGE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA: Roditelji će plaćati punu cenu iako dete ne ide u vrtić!

Novi Pravilnik Ministarstva prosvete o merama za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama stupio je na snagu 11. sepembra i on podrazumeva da će roditelji koji ne dovode decu u vrtić iz "neopravdanih razloga" na kraju meseca plaćati punu cenu od 5.603 dinara, umesto kao do sada 50 odsto za dane kada dete nije bilo u vrtiću.

- Korisnik plaća 50 odsto u slučaju bolesti, na osnovu dostavljene potvrde izabranog lekara pedijatra, zatim u vreme korišćenja godišnjeg odmora roditelja na osnovu uvida u rešenje o korišćenju godišnjeg odmora roditelja, kao i zbog iskazane potrebe porodice da dete ne pohađa vrtić u trajanju ne dužem od 10 radnih dana u toku radne godine. Svi ostali slučajevi izostanka smatraju se neopravdanim i naplaćuju 100 odsto.

Potrebno je da navedene dokaze dostavite vaspitačima najkasnije do 28. u mesecu - piše u obaveštenju kojeg su prethodnih dana vrtići dostavljali roditeljima.

Ovo je izazvalo burne reakcije roditelja koji mahom smatraju da ne bi trebali da plaćaju za uslugu koju nisu ni imali.

- Sina nam povremeno, najčešće, jednom mesečno čuvaju baka i deka koji ne žive u Beogradu. Dođu po njega i odvedu ga u selo na tri, četiri dana. Mali uživa, a uživaju i oni. Sa druge strane, ja sam, zbog posla kojim se bavim, ponekad, umesto vikendima, slobodna dva dana preko nedelje. Mali tad ne ide u vrtić, kako bismo što više vremena provodili zajedno. To znači da desetak dana u toku meseca, mali ne ide u vrtić, a sada ću, zahvaljući ovom pravilniku, za ovo mnorati da plaćam punu cenu. Nije stvar toliko ni u ceni koliko u nelogičnosti, jer kako je moguće da je cena ista čuvali vaspitači dete u vrtiću ili ne čuvali, jeo tamo ili ne jeo - ogorčena je Višnja R. iz Beograda, majka trogodišnjaka.

Bosiljka Jovanović, predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kaže za Kurir da su roditelji i do sada za odsustva duža od pet dana morali da donose potvrdu da je dete zdravo, ali da će sada morati da insistiraju da im lekar na potvrdi napiše da je dete odsustvovalo zbog bolesti.

- Dodata je i odredba da za vreme epidemiološke situacije roditelj na osnovu pisane izjave može izraziti zabrinutost zbog situacije i to navesti kao razlog za nedolazak deteta i plaćaće kao i do sada 50 odsto od cene - navodi ona i dodaje da će ovo sve dovesti do značajno većeg proseka dolaženja, čime će se grupe koje su već upisane preko normativa dodatno opteretiti.

U Ministarstvu prosvete poručili su za Kurir da "predviđena rešenja treba da doprinesu racionalnom i celishodnom obezbeđivanju neophodnih materijalnih uslova za ostvarivanje delatnosti predškolskih ustanova".

U vrtiće redovno ide tek nešto više od polovine dece, odnosno oko 59,6 odsto njih, pa neki roditelji smatraju da će ovaj pravilnik rešiti problem sa tzv. čuvanjem mesta u vrtiću. Međutim, pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da su mogla da se nađu i bolja rešenja.

- Tačno je da ima roditelja koji decu ostavljaju na čuvanje bakama i dekama, ali konkurišu za vrtiće iz straha da posle neće biti mesta. Najpoštenije bi bilo da se oni opredele ili za vrtić ili za baku, kako bi mesta bilo za one koji stvarno imaju potrebu. To bi bilo mnogo bolje rešenje nego da se uvode nove mere za sve. Na kraju ćemo doći do toga da će roditelji moliti lekare da pišu da su deca bolesna, iako to nisu - kaže naš sagovornik.

ČINJENICE Kada se plaća 50 odsto cene - U slučaju bolesti deteta na osnovu dostavljene potvrde izabranog lekara pedijatra - U vreme korišćenja godišnjeg odmora roditelja na osnovu uvida u rešenje o korišćenju godišnjeg odmora roditelja - Zbog iskazane potrebe porodice da dete ne pohađa vrtić u trajanju ne dužem od 10 radnih dana u toku radne godine - Izuzetno, u situaciji kada se roditelj zbog epidemije pismeno opredeli da dete ne dolazi u kolektiv - Dokazi se dostavljaju vaspitačima najkasnije do 28. u mesecu Kada se ne naplaćuju usluge - U slučaju više sile, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti - U slučaju rekonstrukcije, sanacije, adaptacije objekata i drugo, ukoliko ustanova ne obezbedi boravak deteta u drugom objektu - U slučaju epidemije kada nadležni organi naloži mere koje iziskuju organizaciju rada u ograničenom kapacitetu kao i mere povlačenja deteta iz kolektiva (samoizolacija)

