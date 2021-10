PROFESOR KOČOVIĆ ZA KURIR: Do kraja četvrtog talasa čeka nas još mnogo, imamo lagani pad, ALI LAKO MOŽE BROJKA OPET DA SKOČI

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović za Kurir je ranije rekao da se pad broja zaraženih očekuje 30. septembra. I zaista, prema njegovim rečima, do pada je došlo, ali je u pitanju lagani pad.

- Pad je krenuo 30. decembra, trebalo je da pada za mnogo veći broj, ali je pad laganiji. Mi pad beležimo več 12 dana, ali se sve odvija veoma sporo - rekao je on za Kurir i upozorio da neki mali poremećaj u narednim danima može blagi pad da pretvori opet u rast.

Kočović je mišljenja da već 8. oktobra možemo očekivati da trajno budemo na ispod 5.000 zaraženih dnevno. Kako kaže, do sada smo imali tri talasa, ali jedan međutalas u trećem talasu, beležili smo malo pad pa rast, i četiri vrha.

Ipak, ni u jednom dosadašnjem talasu nismo imali tako spor pad i pik kao sada.

- Mi smo u četvrtom talasu od 2. jula, i on će trajati do 18. decembra. To će biti ukupno 180 dana, a tek smo u 99 danu. Treba izdržati, moramo biti disciplinovani i vakcinisati se, jer se sve ove brojke odražavju i na bolničke kapacitete. Kad su u pitanju kovid ambulante, svakodnevno imamo tri do pet hiljada imamo više zaraženih nego izlečenih, bolnice su pune po Srbiji. I ako kapaciteta ima, cilj je da ovo stane, i da napokon dođemo barem do izjednačenja ove dve brojke, ako ne i do pada - rekao je on.

Kočović je takođe istakao da smo u prethodnih 30 dana imali koeficijent od između 500 i 1.300 zaraženih na 100.000 stanovnika.

- Sporo je raslo, i sporo padalo - rekao je on, i dodao da je važno da su brojke lagano krenule da padaju i da se nada da će taj trend da se nastavi.

(Kurir.rs/S.Trajković)