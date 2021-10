METEOROLOZI NAJAVILI: Stiže zahlađenje i pad temperature za više od 10 stepeni! Biće pljuskova, a zbog ovog se pali i meteo alarm

Stabilno, suvo, toplo i vetrovito vreme zadržaće se u Srbiji do utorka, a najtoplije će biti danas, uz temperature od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 27, dok će u Negotinskoj Krajini biti svežije, oko 20, prognozira meteorolog Đorđe Đurić.

Pretežno sunčano i toplo biće i u utorak sa najvišom temperaturom od 20 do 26 stepeni.

Ipak, kako navodi Đurić, naglu promenu vremena možemo da očekujemo od srede, kada će se Srbija i naše područje naći pod snažnim uticajem ciklona sa zapada.

- Od srede do subote se očekuju padavine koje će naročito obilne biti u regionu, posebno u oblasti Jadrana. Padavine u Srbiji biće praćene jakom i olujnom košavom. Od srede se očekuje pad temperature, pa će u četvrtak i petak biti hladno, uz prave jesenje temperature, a one će tokom dana kretati od 11 do 17 stepeni, u Beogradu od 12 do 14 - istakao je Đurić.

Meteorolog Marko Čubrilo kaže da, osim obilnijih padavina koje bi mogle uz kraće prekide da traju do vikenda, treba očekivati i jače zahlađenje te bi se maksimumi kretali od oko 9 do 17 stepeni Celzijusa, a na istoku Srbije samo oko 7.

- Uz jaku do olujnu, hladnu, košavu nad ovim delom regiona, subjektivan osećaj hladnoće bi bio vrlo visok. Za sada proračuni gotovo svih modela sve do oko 15. oktobra nemaju signal za neko konkrentije poboljšanje, a posebno ne za otopljenje - naveo je on.

Ukoliko bi se ovaj model održao, prvi deo oktobra bi mogao da bude znatno hladniji od proseka, zaključio je Čubrilo.

Crveni meteoalarm zbog vetra

Kako prognozira Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), u sredu nas očekuje naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Vetar će, navode, u košavskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i olujni, zbog čega će na snazi biti crveni meteoalarm.

Gotovo preslikano vreme najavljeno je i za četvrtak, kada će takođe u košavskom području vetar biti povremeno i jak, a na jugu Banata olujni, jugoistočni. I ovog dana će na snazi biti crveni meteoalarm.

Podsetimo, crveni meteoalarm upozorava na veoma opasnu pojavu.

- Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja - objašnjeno je na sajtu RHMZ-a.

