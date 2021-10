NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 5.983 novozaražena, preminulo 50 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 19.452 građana od kojih su 5.983 novozaražena.

Preminulo je 50 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 256 obolelih.

foto: Shutterstock, Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 15.950 građana od kojih su 5.334 bila pozitivna na kovid. Preminulo je 49 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazilo se 259 obolelih.

Sednica Kriznog štaba biće održana najverovatnije u utorak, najavila je sinoć premijerka Ana Brnabić.

- U utorak ćemo razgovarati o aktuelnim temama, pre svega ponovo i ponovo i ponovo o vakcinaciji i šta još dodatno možemo da uradimo", rekla je premijerka gostujući na TV Pink.

Ona je navela da dosta zemalja skraćuje period između revakcine i treće buster doze sa šest meseci na pet o čemu će se razgovarati i danas na sastanku Nacionalnog tela za imunizaciju.

Epidemiolog i član Kriznig štaba prof.dr Branislav Tiodorović rekao je da je u ovom trenutku izlazna strategija vrlo jasna.

- U roku od 10 do 15 dana vakcinisati 20 do 25 odsto onih koji nisu vakcinisani. Ako sada imamo 53 odsto vakcinisanih, onaj ostatak su nevakcinisani, a tu se održava virus. Ne samo što se soj održava nego dolazi do promena i do stvaranja novih mogućnosti za sojeve - istakao je dr Tiodorović.

(Kurir.rs)