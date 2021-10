GRADSKA ČISTOĆA, DOK KUPI SMEĆE, PRAVI OGROMNE GUŽVE: Kamionima blokiraju ulicu, stvaraju se kolone, niko ne može da prođe

Nema dana da redakciji Kurira ne stignu pritužbe građana na gužve koje kamioni JKP "Gradska čistoća" stvaraju dok prazne kontejnere na beogradskim ulicama.

Zbog toga se stvaraju kolone jer ljudi automobilima ne mogu da prođu pored vozila komunalne službe, posebno u jednosmernim ulicama. A onda nastaje haos jer vozači postaju nervozni, posebno ukoliko kasne, pa ne skidaju ruku sa sirene. Neretko se čuju i psovke.

foto: Privatna Arhiva

- Zbog obaveza koje imam na posao idem automobilom i često se dešava da upadnem u neprilike u saobraćaju baš zbog kamiona "Gradske čistoće". Nije to jedan kontejner, pa ajde i da izdržiš. Oni kad završe taj kontejner, posle pedesetak metara stanu da isprazne sledeći... I najgore je kad se nađemo u uskim ulicama. Tada si osuđen da stojiš. I da gledaš ljutito u sat jer kasniš zbog njih. Znam ja da ti radnici nisu krivi, jer je neko njima od šefova dao nalog da baš u to vreme, kada su ionako gužve na ulicama, moraju to da rade - ogorčen je jedan Beograđanin, koji nam je poslao i fotografije iz Ulice vojvode Bogdana na Zvezdari.

Sa sličnom situacijom se susreću ljudi u svim opštinama prestonice, pa i u samom centru. - Pre nekoliko dana sam naleteo na kamion "Gradske čistoće" u dvosmernoj ulici. I morao sam da čekam. Iza mene se nakrcalo dvadesetak vozila. Nismo mogli da ga preteknemo jer su iz suprotnog smera neprekidno nailazili automobili i niko nije hteo da stane i da nas propusti. Pitam se često šta se dešava kad u nekoj jednosmernoj, recimo, u kojoj su kola parkirana sa strane i gde nema mesta manevrisanju, moraju da prođu kola Hitne pomoći baš u trenutku kada su komunalci zakrčili prolaz kamionom, a iza njih se stvorio red?! Tada nekome život visi o koncu, a ne može da se prođe. Ili da mora da prođu vatrogasci! - kaže naš ogorčeni sagovornik i pita zašto ne prazne kontejnere kasno noću ili rano ujutro, kada je daleko manje vozila na ulicama Beograda.

foto: Privatna Arhiva

Pozvali smo JKP "Gradsku čistoću", gde su nam rekli da ćemo odgovore na pitanja da li se i kako može rešiti ovaj očigledan problem dobiti danas. Naš izvor iz ovog preduzeća kazao nam je da radnici rade onako kako im se kaže i da su njihove službe po smenama na terenu i po 24 sata.

- Koliko znam, ima oko 30.000 kontejnera u Beogradu, a one u centru grada moramo da praznimo i po tri-četiri puta na dan. I zato će se uvek desiti da se u nekoj ulici napravi gužva. Kad praznimo kasnije uveče, onda se bune ljudi da im stvaramo buku i da ne mogu da spavaju. Ako to radimo rano ujutro, kažu da ih budimo i da bebe ne mogu posle da zaspe opet. Jutrom se ljudi voze na posao, po podne se vraćaju... I stalno nas kritikuju - kaže jedan od zaposlenih u JKP "Gradska čistoća".

Kurir.rs/ A. K.