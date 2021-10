DANAS ZASEDA KRIZNI ŠTAB: Struka raspravlja o svim važnim temama, a oko jedne stvari su sigurno složni

Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa biće održana danas u 14 sati.

Biće to prva sednica posle skoro mesec dana. Tema je trenutna epidemiološka situacija, a kao glavna tačka na dnevnom redu sastanka najavljena je strategija vakcinacije za naredni period. Iako su u minulom periodu u nekoliko navrata najavljivane i kovid propusnice, da li će one biti uvedene, videćemo nakon sednice.

Premijerka Srbije rekla je da će glavna tema na sednici biti vakcinacija i kako motivisati građane da se imunizuju.

"Pre svega o vakcinaciji i šta dodatno možemo da uradimo", rekla je premijerka Brnabić.

Dodala je da su mnoge države počele da skraćuju period između revakcine i "buster" doze sa šest na pet meseci, pa će danas u 14 sati da se sastane i Nacionalno telo za imunizaciju da razgovara o tome.

Jedna od tema Kriznog štaba biće upravo i skraćivanje perioda između druge i treće doze.

O tome da bi treća doza bila delotvornija ako se primi posle pet meseci govorio je i doktor Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu.

"Apelujem na državu da vakcinacija bude omogućena nakon isteka pet meseci. Nije slučajno Izrael krenuo sa šest meseci, a onda spustio na pet meseci", rekao je nedavno dr Šekler u Jutarnjem programu RTS.

foto: Aleksandra Čolić

Vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija

Za devet meseci, od kada je počela masovna imunizacija vakcinisano je ukupno 53,6 odsto odraslog stanovništva, a poslednjih meseci je imunizacija usporena, te je važno da se ponovo pokrene jer je to jedini način za izlaz iz epidemije.

Epidemiolog i član Kriznig štaba prof.dr Branislav Tiodorović rekao je da je u ovom trenutku izlazna strategija vrlo jasna.

"U roku od 10 do 15 dana vakcinisati 20 do 25 odsto onih koji nisu vakcinisani. Ako sada imamo 53 odsto vakcinisanih, onaj ostatak su nevakcinisani, a tu se održava virus. Ne samo što se soj održava nego dolazi do promena i do stvaranja novih mogućnosti za sojeve", istakao je dr Tiodorović.

Ako bismo to uradili, mogli bismo da stabilizujemo situaciju, objašnjava profesor i dodaje da je potrebno rigorozno sprovoditi i kontolisati postojeće mere, a to su mere koje su sve vreme na snazi. Ako to ne uradimo, drugi scenario nije nimalo povoljan.

Rukovodilac Centra za anesteziologiju i reanimatologiju UKCS prof. dr Nebojša Lađević rekao je da se pokazalo da nema pravila i da svi mogu da obole, ali da je najveći broj pacijenata koji su vitalno ugroženi i imaju tešku kliničku nevakcinisani.

"Imamo tu i pacijente koji su davno vakcinisani, gde imamo jedan proboj imuniteta, te je potrebno obratiti pažnju na revakcinu, na ponovno postizanje nivoa antitela i svakako da ima izuzetno mali broj pacijenata koji su vakcinisani redovnim putem, ali iz bilo kog razloga, bilo zato što su primali neku drugu terapiju, zato što im je imuni sistem takav da nisu odgovorili na vakcinaciju, ali se oni ne nalaze u jedinicama intenzivnog lečenja, nisu na respiratorima, već se jednostavno nalaze pod nekim blažim nadzorom", kazao je Lađević.

(Kurir.rs)