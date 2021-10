TI IMAŠ GRUDI, ONA ZADNJICU, ZAJEDNO SAVRŠEN PAKET: Danijela tvrdi da je doktor HTEO TROJKU sa njom i lekarkom

Danijela Ranković (44), korisnica Gerontološkog centra u Mladenovcu, tvrdi da joj je lekar te ustanove dr Igor Varga slao neprimerene seksualne poruke u kojima je komentarisao njeno telo i implicirao da želi da ima "trojku" sa njom i doktorkom koja ju je lečila.

Kako je Danijela ispričala za Kurir, poruke, u koje smo imali uvid, vrlo su je uznemirile. Tamo joj je pisao i kad je imao seks i sa kim. Ona je u Gerontološki centar došla posredstvom Centra za socijalni rad Varvarin 2019. jer nije imao ko da se stara o njoj nakon teške povrede kuka, posle koje je ostala nepokretna.

- Doktor mi je slao poruke da ja imam "dobre sise" i da moja doktorka ima dobru "guzu, ali da je krije" i da možemo da napravimo "neku žurku" kada se vrati sa odmora. Osetila sam se ugrožena kao žena. Onda mi je teško palo što je moja doktorka, koja mi je pomogla da prohodam, dobila otkaz. Strašno je da lekar takve poruke šalje pacijentkinji, a da, iako sam o svemu obavestila direktorku, on nije kažnjen.

Danijela kaže da se poverila psihologu Ivanu Laziću, zaposlenom u Gerontološkom centru.

- Ovlastila sam ga da umesto mene prijavi slučaj inspekciji, nadležnom ministarstvu. Bili smo i u policiji, gde je sačinjen policijski zapisnik o svemu. Razmišljam o tome da krivično gonim dr Igora Vargu - kaže naša sagovornica. Ivan Lazić obratio se umesto štićenice doma Osnovnom javnom tužilaštvu Mladenovac, policiji u Mladenovcu, a slao je i dopise nadležnom ministarstvu, a o svemu je obavestio i direktorku doma Branku Gajić.

Rankovićeva ističe da joj je pre doktora Varge portir centra takođe slao seksualne poruke i da je za to kažnjen. I on ju je zgrozio onim što je tražio. - Portir mi je pisao da mu dam da bude sa mojom ćerkom, koja ima 13 godina. Posle moje prijave direktorki, on je kažnjen, disciplinski i novčano. Zato me čudi što doktor Varga nije - zaključuje ona.

Direktorka je odbila da govori za Kurir. Preko sekretarice, poručila nam je da je o svemu obavešteno nadležno ministarstvo i da su oni adresa kojoj treba da se obratimo.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za Kurir su naveli da inspekcija socijalne zaštite, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovodi inspekcijski nadzor povodom ovog slučaja, a ustanova i nadležno tužilaštvo ispituju navode.

Doktor Igor Varga za Kurir je rekao da ne može ništa da komentariše. - Mogu vam samo reći da je istraga u toku. Tužilaštvo je pokrenulo postupak, a procedura je pokrenuta i u okviru doma. Više o slučaju ne mogu da kažem.

Kurir.rs / Suzana Trajković