ODNEĆU U GROB ONO ŠTO ZNAM O ANINOJ SMRTI: Stanković je radio obdukciju Mladićeve TRAGIČNO STRADALE ćerke i odneo tajnu sa sobom!

Bivši ministar Zoran Stanković koji je jutros preminuo bio je glavni patolog na obdukciji ćerke generala Ratka Mladića – Ane.

Podsećanja radi, Ana Mladić, tada jedna od najboljih studentkinja medicine 24. marta 1994. godine uzela je očev najdraži pištolj i u porodičnoj kući izvršila samoubistvo. Bivši komadant Vojske RS oduvek je tvrdio da njegova ćerka Ana nije izvršila samoubistvo, već da je poginula "od srpske ruke", a posle hapšenja je čak rekao i da zna imena navodnih ubica.

Stanković je u jednom svom intervjuu rekao da će odneti u grob svoja saznanja o tome šta se desilo sa Mladićevom ćerkom Anom.

– Najveći deo stvari koje sam radio otići će sa mnom u grob, kao i to šta se desilo sa Anom – rekao je tada Stanković.

Tada je na pitanje novinara da li je očekivao negativna reagovanja zbog posete Mladiću u Specijalnom sudu rekao da je bivšeg generala VRS posetio po nalogu istražnog sudije.

– Kao ministar zdravlja i neko ko je obdukovao Mladićevu ćerku Anu, morao sam da ispunim zahteve sudije. Ministarstvo zdravlja nije, niti su lekari po nalogu ministarstva davali bilo kakve izveštaje o zdravlju Mladića. Za njegovo zdravstveno zbrinjavanje, sudsko-medicinsko veštačenje njegovog zdravstvenog stanja i sposobnosti da se pojavi na sudu, odnosno bude transportovan u Hag bio je nadležan istražni sudija. On je doneo odluke na osnovu mišljenja pet lekara iz bolnice Okružnog zatvora, a mi nismo imali uvid u te izveštaje – rekao je Stanović tada.

O tome kakav je bio njegov prvi utisak kada je video Mladića, Stanković je rekao:

– Poslednji put sam ga video pre 13 godina. Po meni, kod njega se promenilo sve. Ostale su samo njegove oči. Video sam jednog starca. Nisam video Ratka Mladića, već starog čoveka koji veoma otežano govori, otežano se kreće, koji ne može da ustane i napravi par koraka a da ga ne pridržite da ne padne – rekao je tada Stanković.

Na konstataciju da pojedini politički protivnici ne odobravaju tu posetu Stanković je rekao:

– Ne želim nikome da napravi prijateljski odnos na način kako je on nastao između Mladića i mene, a to je zbog smrti njegove ćerke. A oni koji to komentarišu na zlonameran način neka sednu i pročitaju bar nešto u životu, a to je kako se ponaša čovek ili životinja kada izgubi svoje dete, odnosno mladunče. I da mi više niko o tome ne drži lekciju. Bio on ratni zločinac, ovakav ili onakav, ja sam nožem rezao telo njegove ćerke i on ima pravo, a ne samo on, nego svi čiju sam decu obdukovao, da me pozove. I da su mi rekli – kad posetiš Ratka Mladića, čim izađeš, mrtav si, rekao bih – da, posetiću ga – naveo je on tada.

