SLUŽBA ZBOG DRAŽINOG DUHA NIJE JEDINSTVENI SLUČAJ: Sveštenici osveštavali vodovod, cisterne, noćne klubove, pa čak i serije!

Inicijativa Ivana Đokovića, v.d, direktora Direkcije za vodne puteve, da osvešta zgradu direkcije, jer se u njoj nekada nalazilo Savezno državno tužilaštvo u kojem je vođen proces i protiv Draže Mihailovića, izazvalo je burne reakcije u javnosti! Međutim, ovaj potez i nije tako neuobičajen kada se uzme u obzir da su sveštenici u našoj zemlji osveštavali bazene, vodovode, cisterne, tržne centre, noćni klub, pa čak i snimanje serije!

Podsetimo, velika prašina se digla pre nekoliko godina u Novom Sadu kada je na Bogojavljanje sveštenik osveštao vodu gradskog vodovoda. Novosađani su se hvalili da njihovim česmama teče sveta vodica, a neki od njih su čak, u šali, rešili da je prodaju preko interneta.

foto: Filip Plavčić

Za Bogajavljanje su se osveštavala i burad sa vodom koja su se dovozila ispred crkava, a bilo je i sveštenika koji su se prilikom ovog svetog čina peli na cisterne.

Prošle godine je osveštan bazen u Žitorađi, a u 2011. u Nišu tadašnji patrijarh Irinej osveštao je tržni centar. Sveti čin vršen je i u nekoliko noćnih klubova, a davao se i blagoslov taksi vozilima. Reditelj Radoš Bajić osveštava snimanje svojih serija, a prilikom snimanja jedne od njih, "Preživeti Beograd", Željko Mitrović, vlasnik Pinka rekao je da je sveštenika zamolio da pored serije, osvešta i rejting.

foto: Dragana Udovičić

Osveštati se može gotovo sve, kaže za Kurir Željko Injac, verski analitičar. Međutim, crvena linija je, kako ističe, sve što je u vezi ili promoviše poroke i grehove.

foto: Printscreen

- Naravno da je neprimereno da se osveštava kupleraj ili kockarnica, ali opet pojam neprimerenog je ponekada individualna svar i da li će nešto biti osveštano zavisi prilično od odnosa sveštenika i onog koji želi nešto da osvešta. U Srbiji se najčešće osvešćavaju porodični domovi, stanovi, kuće, ali neki ljudi vole da osveštavaju objekte u kojima rade - kancelarije i poslovne prostore. Ima dosta onih koji osveštavaju automobile zato što se boje saobraćajnih nesreća - kaže Injac i dodaje da je osveštavanje objekata potpuno prirodno i normalno, pa čak, iako je to zgrada u kojoj je bio sud.

foto: Tanjug/Dušan Aničić

- Osveštavanje pre svega ima psihološki efekat. Cilj je da se čovek oseća lagodnije, lepše, bolje u tom prostoru, a posebno ako ne zna prošlost tog objekta. Da se ne bi mučio, on osvešta i to je onda, otprilike, kao da je sve resetovano, da ide ispočetka - kaže on i dodaje da ateistima to može delovati smešno, ali se, kako ističe, ne može negirati značaj vere u ljudskom životu.

Podsetimo, u Direkciji za vodne puteve bi danas trebalo da bude organizovano osveštavanje zgrade direkcije, jer se u njoj nakon Drugog svetskog rata nalazilo Savezno državno tužilaštvo, gde su podizane optužnice protiv mnogih neprijatelja tadašnjeg režima, između ostalog i Draže Mihailovića.

Dimitrije Kalezić Treba i noćne klubove osveštati, da se ljudi nauče pameti Protojerej stavrofor Dimitrije Kalezić kaže za Kurir da se može osveštati sve što je za upotrebu, pa, kako navodi, čak i noćni klubovi. foto: Zorana Jevtić - Osveštavanje se vrši tako što se pročita određena molitva i rasprši vodica. Cilj je da ljudima posao koji rade ide od ruke. Ne vidim da postoji nešto što je neprimereno osveštati. Čak i noćne klubove treba, da se ljudi malo nauče pameti, šta je dobro raditi, a šta ne - kaže on.

Kurir.rs/Ružica Kantar