ŽENA MORA DA UZME STVAR U SVOJE RUKE JER JOJ VREME PROLAZI! Snežana Dakić iznenadila savetom: Otvoreno tražite priliku za BRAK

Snežana Dakić i Slađana Delibašić u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorile su o majčinstvu u kasnijim godinama.

Gošće su tokom debate pokušale da odgovore na pitanje kada je pravo vreme za trudnoću i koliko biloški sat diktira vreme rađanja.

- Ja sam postala mama sa 37 godina iz prostog razloga što nisam našla onog pravog koji bi zadovoljio sve moje kriterijume supruga i oca. Hoću da kažem da je z a svaku ženu individualno kada će postati majka. Naravno da je ona fizički najspremnija između 20 i 25 godine, ali u današnje vreme ona mora da razmišlja i od čega će da živi i nekako moraš da juriš neko svoje samoostvarenje dok još nemaš decu, jer dete bi trebalo da bude zaista prioritet. Možda nije lepo da to kažem, ali dete zaista jeste neka vrsta obaveze, a tu odluku treba doneti svesno. Da ne izgubiš glavu i zanemariš dete da bi jurila neke druge ciljeve - kaže Snežana Dakić, koja je navela da je smatrala da prvo treba da ostvari svoje ambicije, pa tek onda da rađa decu.

- U današnje vreme kada je nemoguće održavati porodicu ukoliko oba roditelja ne rade, neophodno je da žena neke svoje karijerne stvari stavi pod kontrolu. Sa druge strane ima žena koje ne žele da rade. I to je legitimno, najviše vole da budu majka i supruga i da se brinu o porodici i to je sasvim uredu ukoliko žena nije frustrirana - kaže Snežana Dakić, koja dodaje i da savremeno doba omogućuje ženi i da se krarijerno usavršava i u 40-im kada su joj deca već porasla.

- Nije za svakoga isto kada je njemu vreme - zaključila je Dakićeva, koja je i dodala da je danas postao ideal da se dobro udaš.

- Ali kako da se dobro udaš danas, ja mislim da je to zabluda, jer se medijski eksponiraju osobe ili onih koji se lažno predstavljaju. To je pogrešno uvrenje. Ako vi niste jaki kao ličnost, vas će da samelju obaveze. I to je mnogo teže i morate imati neki plan B. Jer srećna majka i srećna žena je i srećna porodica - kaže novinarka.

U emisiju se uključila i pevačica Slađana Delibašić, koja se kao majka ostvarila već u dvadesetim godinama.

- Jeste, ja sam bila premlada, sve se kod mene sudbinski desilo. Eto desila su se deca, a desio se i razvod. Nije cilj ženi da se samo uda i rodi decu i da trpi nešto, već je cilj i da bude sposobna da tu decu odgaji - kaže Slađana Delibašić.

Ona je navela da je prednost mlade mama ili bake ta što se ima više energije za decu, ali da su ipak žene posle 35. godine zrelije.

- Ono što najviše sputava ljude je šta će drugi da kažu. Komentari su uvek prisutni, ali nemojte dozvo liti da oni uđu u vas. Što bi rekao patrijarh Pavle: 'brod ne potopi voda koja je van njega, već ona koja uđe u njega' - kaže Snežana Dakić, koja dodaje da je svaka osoba individua za sebe.

- Najviše se ljudi žale da nemaju sa kim da zasnuju porodicu. Naročito ovi preko 30 i sasvim je legitimno da žene kažu partneru "ja tražim partnera za ozbiljnu vezu i brak, a ne da se zamajavaš", zaključila je voditeljka.

