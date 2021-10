ZAHLAĐENJE UGREJALO RADIJATORE: Toplane počele sa radom, energenata za sada dovoljno!

Toplane u Srbiji su, zbog naglog zahlađenja vremena, već počele sa daljinskim grejanjem stanova i poslovnih prostora, a energenata za sada ima dovoljno, rekao je za Kurir Dejan Stojanović, direktor Udruženja toplana Srbije.

- Dve toplane u Srbiji, u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, su već krenule sa potpunom isporukom toplotne energije, u preko 20 toplana su juče krenule tople probe, a i u ostalima će, u zavisnosti od temperatura, krenuti uskoro. Energenata za sam start ima dovoljno, ali vedećemo kakav će biti dalji razvoj u kasnijem toku sezone, s obzirom na situaciju na tržištu energenata i na svetskim berzama - rekao je Stojanović i dodao da su toplane uvek spremne i za najgori scenario.

foto: Beoinfo

Gradonacelnik Beograda Zoran Radojicic objasnio je juče da Beogradske elektrane grejnu sezonu počinju 15. oktobra, ali da to mogu učiniti i ranije, u periodu od 1. do 14. oktobra, ukoliko srednja dnevna temperatura bude 12 Celzijusovih stepeni ili niža, kao što je to juče bio slučaj.

- Beogradske elektrane imaju dovoljan broj ekipa koje su spremne da izađu na teren ukoliko dođe do curenja na instalacijama ili poteškoća sa zagrevanjem celih stambenih objekata - rekao je Radojčić, a preneo Beoinfo i naglasio da se cena isporuke toplotne energije neće menjati.

Niška "Gradska toplana" pocela je juče probe sistema daljinskog grejanja i prema rečima direktora tog preduzeća Predraga Milačića odluke o grejanju narednih dana zavisiće od temperatura:

- Od temperatura koje ćemo imati narednih dana zavisiće naše dalje odluke o grejanju. Moguće je da radijatori budu topli u jutarnjim časovima, jer imamo primedbe sugrađana da im je u tom delu dana hladno u stanovima. Sa grejanjem se za sada, kako prenose mediji, nije počelo u Knjaževcu, Bačkoj Palanci, Srbobranu i Žitištu. Njihov start očekuje se od 15. oktobra.

Kurir.rs/R. K.