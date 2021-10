KRIZA STRUJE I GASA: Evo zašto su skočile cene energenata i šta bi sve moglo da nam poskupi

Cena gasa u Evropi je pet puta veća nego pre tri meseca, a gasna kriza je izazvala strah na evropskom tržištu. Srbija je za sada mirna jer se gas doprema "Balkanskim tokom" i cene ne bi trebalo da se menjaju do kraja godine, kao ni cene struje za domaćinstva. Međutim, udar će osetiti privreda, ali to može da utiče i na lančano povećanje cena roba i usluga.

Kako će kriza u Evropi da se odrazi na Srbiju? Da li će biti stabilna grejna sezona? Da li će poskupljenje ostati samo na privredi ili će se uvećati i računi građana?

Gosti Usijanja bili su prof. dr Goran Radosavljević, direktor FEFA Instituta, i Nebojša Atanacković, predsednik Nadzornog odbora kompanija Nafta A.D. i počasni predsednik Unije poslodavaca.

"Više je razloga za skok cena. Projekcije su govorile da će države godinama izlaziti iz kovid krize. Ove godine su se, međutim, oporavile i potražnja za energentima je porasla, države nisu planirale da će im trebati toliko. To je podiglo cenu. Velika je tražnja. Takođe, važna je i geopolitika", počeo je Radosavljević.

"Već sada u ugovorima koje pojedini privrednici imaju, a koriste industrijsku struju, sredinom godine došlo je do poskupljenja od oko 50 odsto u odnosu na prethodni ugovor. Većina ugovora, međutim, ističe do kraja godine. Preti da im to povećanje tada bude i veće", rekao je Atanacković, pa dodao:

"Što se tiče domaćinstava, igraće socijalni faktor. Ako i dođe do poskupljenja, biće minimalno, u skladu sa inflacijom. Neko mora da plati skok cena. I drugi energenti su značajno poskupeli. Ne samo Srbije, već cela Evropa, očekujemo ozbiljne probleme. Sa rastom cene energenata, rastu i cene robe".

Radosavljević je dodao:

"Evropa se suočava sa inflacijom od tri odsto. Sledeće godine će sigurno da poskupi grejanje, pelet, hrana... Sve što zavisi od transporta, kao i sam transport"...

Atanacković se nadovezao:

"Primer iz Velike Britanije najbolje pokazuje šta znači kad nedostaju kadrovi, konkretno vozači. Nema dovoljno vozača ni kod nas, procene su da nam je potrebno 30-50.000 vozača, naravno, onih u najboljim godinama".

"Mnogi veliki proizvođači odlučili su da povuku pogone sa Dalekog istoka i približi Evropi, jer ne može da trpi kašnjenje, kao i veliki skok cena transporta. Možda tu i mi budemo imali neke olakšavajuće okolnosti", dodao je Atanacković.

"Što se tiče struje, mi ne bi trebalo da imamo problema, trpeli smo i veće šokove. Upozorio bih na drugi problem sa strujom, zastarela nam je tehnologija. Ceo svet se nalazi u energetskoj tranziciji", poručuje Radosavljević.

"Cena gasa od Rusa će nam sigurno ubuduće biti veća, jer čak i da nam izađu u susret, s obzirom na skok cena, nova cena mora da bude veća od stare", pojasnio je Atanacković.

"Gas je tranzicioni energent na putu ka čistoj energiji. Zato je dobro što je Srbija postala na neki način gasni koridor", dodao je Radosavljević.

"Kako to obično bude, najslabiji neće preživeti ili će jedva preživeti, oni jači će preživeti uz smjanjenje profita", zaključio je Atanacković govoreći o privrednicima.

