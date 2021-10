OGLASILA SE DOKTORKA IZ GERONTOLOŠKOG CENTRA: Ne čudi me kolega koji je TRAŽIO TROJKU sa mnom i štićenicom, VEĆ JE OVO RADIO!

Nakon što je Danijela Ranković (44), korisnica Gerontološkog centra u Mladenovcu, prijavila doktora te ustanove Igora Vargu za uznemiravanje seksualnim porukama, na isto se odlučila i dr Zorana Popovska, donedavno lekarka te ustanove, koju je dr Varga pominjao u perverznim porukama.

Ona je u sredu dala izjavu policiji, a uvidom u službenu belešku MUP vidi se da je dr Popovska za spornu prepisku između dr Varge i štićenice Danijele saznala 27. septembra, četiri dana nakon što je u pomenutoj ustanovi dobila otkaz.

Podsetimo, Danijela je u ispovesti za naš list tvrdila da joj je dr Varga slao neprimerene seksualne poruke, u kojima je komentarisao njeno telo i sugerisao da želi da ima "trojku" s njom i doktorkom Zoranom, koja ju je lečila. Pisao joj je i kad je imao seks i s kim.

Dr Zorana Popovska za Kurir ističe da nije iznenađena porukama koje je štićenici slao dr Varge, jer se on "i ranije tako ponašao".

- Doktor Varga je imao komentare na moj fizički izgled još ranije, i 2016, 2017. godine, iako nisam to izazivala nijednim gestom. Uvek sam u mantilu, pantalonama, patikama, ne ističem se. Ipak, Varga je uvek komentarisao moj izgled. Opominjala sam ga, skretala mu pažnju da to nije u redu. Čak sam se za savet obratila Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova da bih saznala da li je u pitanju mobing, s obzirom na to da je on meni tada bio nadređeni - rekla je dr Popovska.

Neko vreme, kako kaže, komentari su prestali. Počela je situacija s pandemijom koronavirusa, koja je posebno pogodila ustanove socijalne zaštite, i mislila je da se ponašanje dr Varge neće ponoviti. Ipak, dogodilo se to da je spletom određenih okolnosti ona pre desetak dana dobila otkaz, da bi ubrzo saznala da je on pisao pacijentkinji kojoj je pomogla da prohoda i da je u tim porukama komentarisao njen izgled.

- Smatram da je dr Varga navodio korisnicu Danijelu Ranković da ostvari bliži i prisniji kontakt sa mnom jer sam njen izabrani lekar, a sve u cilju da bi uticao na moj ugled, profesionalni rad i dostojanstvo - rekla je ona u policiji, dodavši da zna da je Varga pisao pacijentkinji Danijeli da je "Zorana mnogo lepa, i da ima lepu guzu iako je krije", kao i da ju je podsticao da naprave zajedničku žurku.

Dr Popovska ističe da joj je vrlo teško pao prinudni odlazak iz te ustanove zbog korisnika kojima je bila izabrani lekar. Inače, u ovaj slučaj upućeni su policija, tužilaštvo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, a inspekcija socijalne zaštite sprovodi inspekcijski nadzor Gerontološkog centra u Mladenovcu. Dokle se s tim stiglo Kurir do zaključenja ovog broja nije dobio odgovor.

Igor Varga Lekar koji je tražio "trojku" bez komentara Dr Igor Varga, koga su korisnica Gerontološkog centra u Mladenovcu Danijela Ranković i doktorka Zorana Popovska optužile za uznemiravanje seksualnim porukama i dalje odbija da komentariše ovaj slučaj za Kurir. - Njihove navode ne želim da komenarišem jer je istraga u toku - kratko je poručio on.

Suzana Trajković