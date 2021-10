Zdravlje na usta ulazi: Mediteran svakog dana može biti i na vašoj trpezi

Već šest godina, otkako je u 2015. u Novom Sadu otvorena prva fabrika za preradu i proizvodnju morske soli u Srbiji - Panonija so - kompanija Bom Trade u svojim modernim proizvodnim pogonima godišnje preradi više od 30.000 tona soli.

Kada se Mediteransko spoji sa Panonskim morem

Ovaj regionalni lider u proizvodnji soli, za 12 meseci uveze oko 100.000 tona soli iz južnih zemalja Mediterana, Tunisa i Egipta, kao i sa italijanskih ostrva Sicilije i Sardinije. To ih čini jedinim proizvođačem morske soli na kontinentu koji dolazi iz zemlje koja nema pristup moru!

Zato i vole da kažu da “Panonija so” nastaje kad se spoje Mediteran i Panonsko more.

Blagodeti mediteranske ishrane

O važnosti mediteranske ishrane mnogo je istraživanja sprovedeno. Nesporno je utvrđeno da ona ima pozitivan uticaj na zdravlje ljudi.

Morska so nastaje prirodnim procesima isparavanja slane vode, pri čemu svi njeni sastojci ostaju očuvani. Ima široku primenu u svakodnevnom životu, sadrži više od 80 hemijskih elemenata, počevši od natrijum-hlorida, preko kalijuma i magnezijuma, do mangana, pa tako ima višestruko korisno dejstvo na ljudski organizam.

Bez obzira što se, na našem geografskom podneblju, kamena so koristi više od morske, trend korišćenja morske soli koji je u svetu već sveprisutan, polako dolazi i u Srbiju.

Tako je UNESKO u decembru 2013. godine mediteransku ishranu koja koristi I mediteransku so - okarakterisao kao “nematerijalno kulturno nasleđe čovečanstva”. Njeno blagotvorno dejstvo na organizam čoveka potvrđuju i najdugovečniji ljudi na svetu. Oni žive na grčkom ostrvu Ikarija i u svojoj ishrani koriste upravo mediteransku so!

Očuvan kvalitet soli

Iz suncem okupanih mediteranskih zemalja, morska so se do naše zemlje transportuje putem tri vrste prevoza robe: morskog, rečnog i na kraju drumskog. Najpre so dolazi brodom do luke Konstanca u Rumuniji, a zatim rečnim baržama sve do luke Novi Sad u blizini koje se i nalazi fabrika.

Usled svega navedenog dolazi do značajnih problema u proizvodnji koje je bilo potrebno rešiti da bi se dobila so kvaliteta koja se dobija u mediteranskim zemljama - kaže za Kurir Marko Miljković, direktor marketinga Bom Trade.

Poseban sistem pranja soli obuhvata pranje u 5 faza i veoma je bitan za kvalitet krajnjeg proizvoda.

So prvo prolazi kroz sistem pranja gde se otklanjaju sve nečistoće. Sledi prolazak kroz sistem sušenja, potom ide na sita i na kaju se razvrstava po veličini. Sušenje, granuliranje, mlevenje je bilo značajan izazov s obzirom na klimu i vremenske prilike koje su daleko od onih u zemljama Mediterana. Sortiranje i granulacija urađeno je uz pomoć opreme poznatih evropskih proizvođača. Kompletan proizvodni proces u popunosti je automatizovan, tako da je mogućnost ljudske greške svedena na minimum – otkriva naš sagovornik.

