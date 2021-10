TEROR U MALOJ KRSNI NE PRESTAJE: Devojčici osmakinje iščašile vilicu, a sada dobija brutalne pretnje pretnje!

Trinaestogodišnja učenica Osnovne škole "Đura Jakšić" iz Male Krsne, koju su 16. septembra pretukle dve godinu dana starije devojčice iz iste škole i tada joj iščašile vilicu, zbog čega je neko vreme jela na slamčicu, sada dobija pretnje!

U pismenoj izjavi koju je u sredu dala direktorki škole, a u koju je Kurir imao uvid, ona je navela da joj je pretio dečak koji je brat od strica jedne od devojčica koje su je sredinom septembra tukle.

Ona je u izjavi napisala da se tog dana, tokom časa fizike, požalila nastavniku da ne čuje ono što govori tokom predavanja jer su dva dečaka vikala, a jedan od njih je pomenuti dečak. Dodala je da je nastavnik u jednom trenutku i prestao da drži čas jer nije mogao da ih smiri.

- Tada je jedan dečak počeo da mi preti da će da me slomi. Pretnje je ponovio više puta i počeo da me gađa hemijskom. Onda je brat devojčice koja me je tukla došao do mog stola, podigao sto i lupio njime o pod, i rekao: "Je*em ti mamu u pi*ku" - napisala je ona u izjavi, u kojoj je navela i da se plašila da je na ulazu ne pretuku jer su joj na času već pretili.

Majka devojčice S. D. za Kurir kaže da u školi često razgovaraju i rade sa njenim detetom, ali da je mnogo popustila u školi jer ima problem sa pažnjom. Na pitanja upućena rukovodstvu OŠ "Đura Jakšić" nismo dobili odgovor.

Kurir.rs / Suzana Trajković