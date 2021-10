TOP LISTA: Telekom Srbija najveća telekomunikaciona kompanija na Balkanu!

Sa prihodom od 820 miliona evra u 2020. godini Telekom Srbija je na čelu liste 20 najvećih telekoma na Balkanu, objavio je hrvatski portal Media Daily, specijalizovan za medijsku i telekomunikacionu industriju.

foto: Printscreen

U tradicionalnoj Top listi 20 telekoma za 2020. godinu po prihodima, dobiti i broju zaposlenih, a koju godišnje pravi ovaj portal, došlo je do promene na samom vrhu.

- Hrvatski telekom više nije broj jedan kao što je bio 2019. godine - navodi Media Daily u svojoj analizi i precizira:

- Sa 820 miliona evra prihoda u 2020. godini na čelu lestvice 20 najvećih telekoma na Balkanu po prvi put se nalazi Telekom Srbija. Hrvatski Telekom beleži značajan pad prihoda što ga je i dovelo na drugu poziciju no i dalje je to respektabilnih 780 miliona evra (38 miliona evra manje nego 2019.) Pozicije od trećeg do šestog mesta po prihodima i dalje drže Telekom Slovenije (3.) A1 Hrvatska (4.) Telenor (5.) i A1 Srbija (6.) Među njima simbolično je i povećao prihode samo Telenor (dva miliona evra) dok ostali beleže pad.

Kako je pokazala analiza ovog portala, ukupni prihodi 20 najvećih telekom kompanija u regionu su bili 5.448.525.346 evra i manji su u odnosu na 2019. godinu za približno 105 miliona evra.

