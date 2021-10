DR JANKOVIĆ ZA KURIR: Čak 70 odsto veći rizik od smrti kod nevakcinisanih trudnica! Posle svadbe od 200-300 ljudi bar dvoje umire

Kovid u odmakloj trudnoći nevakcinisanih žena povećava rizik od smrti za čak 70%, objavio je američki Centar za kontrolu bolesti, uz preporuku doktorima da snažno motivišu trudnice da se vakcinišu. Uglavnom sve trudnice koje su razvile najteži oblik kovida, a nisu vakcinisane, preminule su. I ne samo kod nas već i Frankfurtu, gde je jedna od najboljih bolnica u Evropi, u Holandiji, Italiji... Sva udruženja i u Evropi i u SAD preporučuju vakcinaciju trudnica, pa sad čak i u prva tri meseca trudnoće, jer vakcina spasava život i žene i deteta, odnosno dece, budući su neke preminule nosile i blizance, kaže u intervjuu nedelje za Kurir anesteziolog prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš.

U poslednje vreme često nam umiru trudnice i porodilje.

- Od hospitalizovanih trudnica uglavnom čujemo da su im lekari opšte prakse ili akušeri govorili da nije baš najpametnije da se vakcinišu, a neki su i otvoreno agitovali protiv toga, i to na osnovu petparačkih priča iz kafana i s interneta. Jer nema apsolutno nikakvih dokaza da vakcina štetni plodu. Razumem da buduće majke brinu, ali lekari moraju da imaju odgovornost.

Šta to podrazumeva?

- Najpre da Ministarstvo zdravlja da snažnu preporuku doktorima koji vode trudnoće, da savetuju trudnicama vakcinaciju. I da potpišu da su tu poruku preneli trudnicama, čiji je lični izbor da li će se vakcinisati. A da kažete nekome da to ne uradi i da to nigde ne ostane zapisano, ne potpišete se i ne snosite odgovornost za to, nije u redu. I posle čitava nacija po društvenim mrežama raspreda je li ili nije trebalo uraditi carski rez, kako se došlo do respiratora, kako doktori ne znaju da leče... A stvari su propuštene i upropašćene mnogo, mnogo ranije.

Kako očekivati da doktori pospešuju imunizaciju protiv kovida kad pola njih neće da se vakciniše protiv hepatitisa, primi MMR, a gotovo svi su protiv vakcine protiv gripa, iako je to vaša obaveza?

- Primio sam sve te vakcine, ali istina je da pre ove dramatične situacije s kovidom, čak ni država nije forsirala priču o vakcinaciji. U UKC Niš više od 90% lekara je vakcinisano protiv kovida i skoro 80% medicinskih sestara.

Da, ali pošto ste sve nevakcinisane prebacili da rade na mestima gde nemaju kontakt sa pacijentima.

- Pa jeste to bila neka vrsta pritiska, ali ne možemo da dozvolimo da zdravstveno osoblje zarazi pacijente. Argument koji sada potežu - da se i vakcinisani mogu zaraziti, postoji. Ali nismo smeli da dođemo u situaciju da praktično na ulici ne možete napraviti 20 koraka a da ne sretnete zaraženog. I ne bi došlo do masovnog zaražavanja vakcinisanih i do toga da i oni umiru da smo u julu imali više od 70% vakcinisanog stanovništva. Nedopustivo je da ima ijedan nevakcinisani lekar, izuzev onih koji ne mogu da prime vakcinu iz zdravstvenih razloga. I nedopustivo je da oni budu promoteri anticivilizacijske i antinaučne ideje, čija je direktna posledica obolevanje i smrt na desetine, a bojim se i stotine ljudi narednih nedelja i meseci.

MNOGI ZANESENI ANTIVAKSERIMA NISU VIŠE MEĐU ŽIVIMA A šta ćemo s istaknutim lekarima antivakserima? - Nažalost, čak i profesori Medicinskog fakulteta doprineli su eskalaciji situacije. Poimanje medicine poput vračeva i šamana dovelo je do toga budu popularni, da se ljudi smeju njihovim duhovitostima, ali, nažalost, mnogo tih zanesenih i zavednih ljudi više nije među živima. Zaista mislim da će doći dan kada će, ako ne zakonski, onda bar etički i esnafski sudovi suditi ko je šta govorio i kakve su posledice takvog delanja.

I nemamo praktično nikakve mere, a i kasno je za njih sada?

- Situacija bi relativno brzo mogla da se stavi pod kontrolu kada bi se zabranile svadbe, proslave, koncerti... Svadbe su najveći izvori zaraze. Posle slavlja sa 200-300, pa i 500 zvanica, makar jedno ili dvoje će umreti od kovida. To je ruski rulet i nemoralna stvar. Broj zaraženih u Srbiji je među najvećim u Evropi i svetu i morate sprovesti neke mere, bez obzira na to što imate opravdanje da ste svima omogućili vakcine i da ste sve učinili. To ne može biti opravdanje da dozvolite da se ljudi besomučno, unedogled zaražavaju.

foto: Ana Paunković

Poslednjih dana ipak imamo minoran pad broja zaraženih.

- Imamo više od 30% pozitivnih od ukupno testiranih, što je ogroman procenat. Zamislite da, umesto 23.000, imamo 40.000 ili 50.000 testiranih, koliko bi bilo pozitivnih? I to je verovatno realan broj. Virus jeste dosegao maksimum, ali će se i dalje širiti. Ne postoji nikakva mogućnost da nestane. A prvenstveno nevakcinisani ne treba da misle da se neće zaraziti. Mogućnost da se zaraze, imaju tešku sliku, dođu na respirator, pa i umru, postoji sve dok je virus u cirkulaciji i dok nema odbrambenog bedema koji će sprečiti da virus udara na najosetljivije.

Kako nema vakcinacije ni mera, prokužićemo se, pa šta nam bog da?

- Nažalost, idemo ka nekontrolisanom sticanju imuniteta krda zaražavanjem, bez povećanja obuhvata vakcinacije, što je najgora opcija. Na hiljade ljudi će preminuti, a ne može se znati ko će to biti. To je čist ruski rulet. Zato nam umiru mladi nevakcinisani i, nažalost, oni koji su najmanje krivi i koji su nas slušali - ugroženi i stari. Oni, i pored vakcine, ne mogu da naprave toliko efikasan imunitet kao mlađi vakcinisani i ne bi umirali, i ne bi se virus ovoliko razmahao da je ogroman deo mlađih vakcinisan.

Govorilo se o kovid propusnicama, i opet ništa?

- Ne razumem kako je Srbija najednom postala Pijemont za ljudska prava i individualne slobode. Kovid propusnice postoje u državama koje imaju mnogo dužu istoriju poštovanja ljudskih prava. Međutim, s ovolikim brojem zaraženih kovid propusnice ne bi imale efekta, i to bilo se teško kontrolisalo. Ali ako spustimo broj zaraženih, onda bismo mogli da ih uvedemo. Efikasne su u zapadnoj Evropi i SAD. Pa iovako ne možete ući u bioskop bez karte, nagi u restoran, pravila postoje svuda, i to ne bi bilo oduzimanje prava.

Zaključavanje nikako ne može biti više opcija?

- Lokdaun više nije opcija ni u jednoj državi jer je svima jasno da će ovo trajati i narednih godina. Mada ne bi bilo loše kraće zatvaranje, da se sve stavi pod kontrolu, pa da onda sednemo i ljudima objasnimo. Jako mali procenat stanovništva su pravi antivakseri, a većina ljudi je u dilemi, frustrirana, uplašena, i do njih moramo doći na drugačiji način, a ne sukobljavanjem sa antivakserima.

TREĆA DOZA I POSLE ČETIRI MESECA Treća doza posle šest meseci pokazala se kao zakasnelo rešenje? - Dokazano je u čitavom svetu da je neophodna treća doza, ali posle "Sinofarmove" vakcine trebalo bi da bude posle pet meseci, a možda čak i posle četiri meseca od druge. Čeka li nas uskoro i četvrta doza? - Smatram da će biti potrebna i neka naredna buster doza. Dok medicina ne dođe do nekog čarobnog leka, jedini način za spas je prevencija - masovna vakcinacija i primena mera za sprečavanje širenja virusa.

Kurir.rs/Jelena S. Spasić