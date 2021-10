SPREMITE SE ZA ZAMENU LETNJIH GUMA: 1. novembra zakonski rok, ovo je sve što treba da znate pre odlaska kod VULKANIZERA

Prvog novembra je rok za zamenu letnjih guma. Lošiji vremenski uslovi, kiša, najavljeni sneg, ali i zakonski rok do kraja meseca, upozorenja su vozačima da treba da ugrade zimske gume.

Cene guma kod nas variraju u zavisnosti od dimenzija i proizvođača, a vulkanizeri upozorovaju da cena ne bi trebalo da bude jedino merilo. Vulkanizer Srećko Anđelić objašnjava da je najvažnije da gume prijanjaju dobro za podlogu.

"Ove korejske nisu baš za naše uslove, malo su plastične, iako je neka osrednja cena, i kineske takođe, klizave, škripe", kaže stručnjak.

Alen Stajković, menadžer poslovnog objekta autodelova navodi da oni uvek preporučuju gume za koje smatraju da su najpovoljnije.

"Uvek imamo neke akcije, tako da postoji često premijum guma po vrlo povoljnoj ceni i uvek gledamo da ljudima sugerišemo da u odnosu na cenu i kvalitet uvek uzmu premium gumu", preporučuje on. Inače, kod nas se cene kreću od 3.800 dinara za one najslabijeg kvaliteta do nekoliko desetina hiljada dinara za najkvalitetnije. Za četiri gume prosečnog kvaliteta, sa sve montažom, potrebno je izdvojiti oko 24.000 dinara. (Kurir.rs)

