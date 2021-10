STEFAN JE IZ MALE OPŠTINE NA KOSOVU: Master pravnik je, tokom godine je nizao desetke, a LETI BRAO MALINE! Sada ima jednu želju

Stefan Mladenović mladić iz Ibarske Slatine na Kosovu i Metohiji 15. septembra ove godine postao je master pravnik. Proglašen je za studenta generacije jer je imao sve same desetke.

Osnovne studije je završio na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, a master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na kojem je diplomirao sa visokim prosekom i proglašen je za najboljeg studenta generacije.

Jedino čemu se Stefan nada da će uskoro dobiti posao.

Ovaj mladić za Kurir je rekao da je od malih nogu imao želju da ide upravo ovim stopama jer mu je oduvek bila želja da radi za svoju zemlju.

- Oduvek sam bio lojalan, neki članovi porodice su se borili za otadžbinu, a neki i dali život za svoju zemlju i to me dosta emotivno vezuje za moju zemlju. Obzirom da se od malena suočavamo sa različitim međunarodnim snagama na Kosovu i snagama samozvane republike Kosovo sve me to malo boli.

- Želja mi je da budem uz svoju državu, zato sam i rešio da se školujem u Beogradu na fakultetu Bezbednosti i da potom završim master prava, smer Unutrašnjih poslova. Hteo sam da upisem i doktorske studije i još jedan fakultet, al za to nemam dovoljno finansijskih sredstava - rekao je on i naveo da samo majka prima platu jer je otac ostao davno bez posla u Domu zdravlja u Leposaviću, pa je i uprkos zdravstvenih problema sa kičmom počeo dase bavi poljoprivredom, tačnije malinama.

- Uspeli su roditelji tako da nas iškoluju, sestra se udala i ima divnog sina. Svaku godinu sam završavao i očistio pre roka u junu. Nisam imao vremena da maštam o letovanju već sam iz Beograda dolazio kući i sve do oktobra sa svojima brao i radio maline. U Beogradu sam se uvek trudio da očistim ispite u semestru da bih preko omladinskih zadruga radio uglavnom teške fizičke poslove - priča ovaj skromni mladić, koji navodi da ništa ne bi postigao da nije imao podršku porodice i rodbine koji mu je dala krov nad glavom za vreme studija.

Kako navodi, opština Leposavić mu je tri godine davala stipendiju od 5.000 dinara čime je mogao da plati menzu.

- Trudio sam se da im sve vratim svojim radom, trudom i uspehom - kaže Stefan, koji bi voleo da karijeru gradi u Beogradu.

- Očekujem da će moj uspeh i budućnost nas mladih Srbija prepoznati - rekao je naš sagovornik.

