SRBIN KOJI IMA SJAJAN BIZNIS U EMIRATIMA: Tačno moraš da znaš koji deo kolača hoćeš, NE USPEJU SVI!

Ognjen Sudžum je već dugo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, toliko dugo da je odlično razvio posao po Bliskom Istoku i priča nam kako doći do uspeha na toj strani sveta.

- Rodom sam iz Inđije, studirao sam u Novom Sadu. Moj tast je došao ovde još 1995, pa smo imali neku podršku kad smo 2002. stigli u Abu Dabi. Imao sam i u Srbiji i ovde običan posao, radio sam kao građevinski inženjer, a 2008. sam odlučio da otvorim svoju formu. Do 2013. nisam bio u fazonu da to širim, a potom sam se skroz posvetio tom poslu - koga sam upoznala na Svetskoj izložbi u Dubaiju, tačnije otvaranju srpskog poslovnog centra u okviru prestižnog biznis-centra "Južni Dubai", mesta gde će do kraja marta sledeće godine biti centar srpske privrede.

Dodaje da "Urban plening gajd indžiniring" ima i u Novom Sadu kancelariju, a da je priča krenula upravo iz Emirata.

- Naš tim inženjera je radio i čelične konstrukcije paviljona Ujedinjenih Arapskih Emirata na upravo otvorenoj Svetskoj izložbi u Dubaiju. A radili smo i fasadnu konstrukciju metroa u Dohi i Rijadu - navodi Sudžum.

Dosta ih je, ističe Sudžum, koji nisu ni uspeli jer je specifično tržište, nije to Srbija.

- Ovde čovek mora da bude strpljiv, da se bori za svoje mesto, tržište je malo, kako se to kod nas kaže: mala bara, puno krokodila. Dolaze forme iz celog sveta i onaj ko hoće da uzme deo kolača, tačno mora da zna šta hoće, da se posveti tome. Ali ima veoma mnogo uspešnih ovde - programerske, prijektantske forme... - priča Sudžum.

Kurir.rs/J. S. S.