LEŽU PARE OD DRŽAVE ZA SVE PUNOLETNE GRAĐANE! Sada se zna tačan datum ISPLATE 30 + 20 evra, a ovoj grupi NOVAC AUTOMATSKI STIŽE!

Tačan datum isplete novčane pomoći države, na koju imaju pravo svi punoletni građani, sada je poznat. Svi punoletni građani, uključujući i penzionere i nezaposlene, dobiće 30 evra 1. novembra. Sledećih 20 evra stiže u decembru, a da bi dobili novi novac od države, ovo je sve što treba da znate.

Isplata 30 evra pomoći svim punoletnim građanima, koji su se za tu pomoć prijavili u aprilu, počinje 1. novembra. Reč je o drugih 30 evra iz paketa "30 +30" za koji smo se već prijavili.

Automatski stižu pare ako ste se prijavili za "paket"

Nakon toga, u decembru stiže i dodatnih 20 evra. Za ovaj nije potrebna prijava ukoliko ste se u aprilu prijavili za paket "30 +30". Ukoliko, se međutim, niste prijavili, za ovih 60 evra, imate mogućnost da se prijavite za 20 evra i prijava će trajati od 15. do 30 novembra.

Detalji prijave biće saopšteni naknadno, ali se tehnički neće razlikovati od ranijih načina.

Novina je i da se za 20 evra, koji će biti isplaćeni u decembru, mogu prijaviti i svi oni koji su postali punoletni nakon 24. aprila 2021. godine. Za njih je otvorena mogućnost prijavljivanja na isti način kao i do sada preko sajta Uprave za trezor i to takođe od 15. do 30. novembra.

Penzionere će istovremeno sledovati i godišnje povećanje primanja koje će stupiti na snagu početkom naredne godine i koje će iznositi šest odsto na svaku penziju. Praktično primanja svih 1,7 miliona penzionera biće za toliko uvećana od januara 2022.

To bi na prosečnu penziju od oko 29.300 dinara iznosilo 1.700 dinara.

Naši najstariji građani, kako je ranije najavljeno, početkom naredne godine dobiće i od države po 20.000 dinara. Ovaj novac sledovaće sve penzionere bez obzira na visinu penzije.

Pomoć od 30 plus 30 plus 20 evra

Ministar finansija Siniša Mali je naveo da je za tri paketa pomoći prošle i ove godine država izdvojila oko osam milijardi evra, što je pomoglo da se očuvaju radna mesta i proizvodni kapaciteti.

- Nama je učešće javnog duga u odnosu na BDP i dalje ispod 60 procenata, a pogledajte druge zemlje, primera radi Francusku, Španiju, ili one u regionu poput Hrvatske. Njima je javni dug otišao preko 80, čak i preko 100 odsto u odnosu na BDP - naveo je Mali.

Pomoć od 30 plus 30 plus 20 evra deo je paketa od osam milijardi evra namenjenih građanima i privredi i predstavlja samu završnicu trećeg paketa mera.

U maju, je podsetimo, svim građanima i penzionerima isplaćeno 30 evra, zatim je svaki vakcinisani građanin dobio 3. 000 dinara, a penzioneri su dodatno 22. septembra dobili 50 evra.

Isplaćeno je zatim 60 evra za sve nezaposlene, zatim tri puta po 50 odsto minimalne zarade za sva mirko, mala i srednja preduzeća i preduzetnike i velika preduzeća.

Dodatno su isplaćene dve pune minimalne zarade za samostalne umetnike i još dve pune minimalne zarade za sve koji su zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu.

