SNEG I KIŠA, PA U SREDU PREOKRET: Ovo je najnovija vremenska prognoza za narednih 7 dana

Pravo jesenje vreme i narednih 7 dana, navodi meteorolog Đorđe Đurić i kaže da vremenska prognoza očekuje slabljenje današnjeg ciklona i padavina.

Vremenska prognoza Đorđa Đurića za naredne dane kaže i da se Srbija danas nalazi u "sendviču" ciklona sa Jadrana i anticiklona asa severoistoka.

Evo kakvo vreme nas očekuje:

Pravo jesenje vreme i narednih 7 dana. Kada se očekuje slabljenje današnjeg ciklona i padavina, koji deo sedmice će biti najstabilniji i šta nam donosi novi ciklon sa Jonskog mora u četvrtak i petak?

Srbija i naše područje nalaze se i danas između ciklona sa južnog i srednjeg dela Jadranskog mora i anticiklona sa severoistoka Evrope. Inače, napomenuti ciklon razvijen je i do viših slojeva. Osim iznad istoka i severa, anticklon se nalazi i iznad zapadne Evrope i Atlantskog okeana, pa je širom Evrope vreme stabilno i suvo, dok je nad jugoistokom Evrope i iznad našeg područje vreme veoma hladno i kišovito.

Dakle, Srbija se danas nalazi u ,,sendviču'' ciklona sa Jadrana i anticiklona sa severoistoka. Ovakva sinoptička situacija dovodi do toga da nam sa Mediterana dolazi do priliva veoma vlažne vazdušne mase, a istovremeno sa severoistoka do prodora veoma hladne vazdušne mase, pa se danas očekuje dodatnih 10 do 20 mm kiše po kvadratnom metru, ponegde i do 30 mm.

U Srbiji ovog poslepodneva preovladava oblačno i hladno sa kišom, uglavnom umerenog intenziteta. Za razliku od subote, kada je sneg padao na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine i zabeleo Kopaonik, Zlatar, Taru u više predele Zlatibora i Peštera, kiša juče i danas pada i na najvišim planinama i to zbog toga što je ciklon u svom prednjem delu uslovio priliv nešto toplije vazdušne mase ka višim slojevima atmosfere.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 8 do 12°C, u Beogradu je 9°C, a najtoplije je na jugu Srbije, uz temperature do 14°C. Sjenica meri 7°C, a Kopaonik i Zlatibor 5°C.

Kako se Srbija i naše područje danas nalaze između ciklona sa Jadrana i anticiklona sa severoistoka, veoma je izražen gradinet vazdušnog pritiska, pa je u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, u Beogradu, u Vojvodini i na planinama duvao umeren do jak istočni, severoistočni i jugoistočni vetar, a u donjem Podunavlju i na jugoistoku Banata povremneo sa olujnim udarima od 80 km/h. Zbog slabljenja ciklona i njegovog premeštanja na istok, u nastavku dana košava će potpuno prestatai i vetar oslabiti i biće u skretanju na severni i severozapadni.

Vreme sutra

U utorak će se promeniti sinoptička situacija. Istočnije od nas biće prisutan ciklon u prizemlju, a iznad centralne Evrope ciklon u višim slojevima atmosfere. Istovremeno, sa zapada Evrope i sa Atlantika će ojačati uticaj snažnog anticklona. U Srbiji se u utorak očekuje slabljenje padavina i prestanak do kraja dana. Očekuje se severozapadno visinsko strujanje i ono će nastaviti i tokom srede i četvrtka.

Vreme u narednim danima

U sredu u mnogim predelima Srbije biće potpuno suvo i sa dosta sunčanih intervala, a na severu će biti i pretežno sunčano, dok se znatno više oblaka očekuje na jugu. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16°C, u Beogradu do 14°C i sreda će biti najtopliji i najsunčaniji dan u narednom periodu.

U četvrtak se iznad Jonskog mora očekuje formiranje ciklona. Ovaj ciklon će se tokom četvrtka i petka premeštati prvo preko južnih, a u petak i u subotu preko istočnih predela Balkana dalje ka istoku i severoistoku i na svom putu donosiće veoma obilne padavine, tj. obilnu kišu, u primorskim predelima Jonskog, Egejskog i južnog dela Jadranskog mora obilne pljuskove sa grmljavinom, dok se na planinama očekuje obilniji sneg.

Ovaj ciklon u četvrtak i petak doneće južnim i istočnim predelima Srbije jako naoblačenje sa kišom, a na planinama iznad 1000 metara očekuju se susnežica i sneg. U ostalim predelima Srbije biće znatno manje padavina, a na severu će biti i potpuno suvo.

Ciklon će sa severa povući i veoma hladnu vazdušnu masu, pa se uz pojačan severni i severozapadni vetar očekuje prodor veoma hladne vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće od 6°C na jugu do 14°C na severu Srbije, u Beogradu do 10°C, dok će na planinama opasti na i ispod 0°C.

Dakle, u Srbiji se do kraja ove sedmice očekuje pravo jesenje, a maksimalne temperature biće ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Prema trenutnim prognozama, od nedelje se očekuje stabilizacija vremena, a oko 20. oktobra blagi i postepeni porast temperatura na vrednosti oko i preko 15°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za sredinu oktobra od 15 do 19°C, vidimo da će maksimalne temperature i narednih 7 do 10 dana biti ispod prosečnih vrednosti, a oko 20. okrobra bi one bile oko prosečnih vrednosti.

(Kurir.rs)