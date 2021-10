NOVI TROŠAK ZA RODITELJE! Da obučete dečaka za zimu, treba vam barem 14.000 dinara, a za devojčicu JOŠ VIŠE! To nije sve

Hladni dani već su tu, a s njima i nove roditeljske brige. Već su počeli jurnjavu za kupovinu zimske obuće i odeće za svoje mališane, za šta će im, prema istraživanju Kurira, biti potrebno od 14.000 do 40.000 dinara po detetu, u zavisnosti od toga opremaju li dečaka ili devojčicu, u kojim radnjama kupuju, da li pazare isključivo na sniženjima ili su im bitni brend i visoki kvalitet.

Posebna muka s decom je što najmlađima stvari od prošle sezone obično postanu male, neke stvari mlađi od starijih ne mogu da naslede, što zbog pola, što zbog stanja odeće ili obuće, što zbog veličine i razlike u godinama.

Tako je šoping u ovo doba godine neizbežan, a on iziskuje dosta vremena za potragu za dobrim, ali i povoljnijim stvarima.

Koliko će sve to da košta, zavisi od toga koliko su roditelji snalažljivi. Cena se uvek kreće u određenom rasponu, a ušteda zavisi od toga koliko radnji su roditelji spremni da obiđu, da li su naišli na sniženja ili ne, ali i za koje se robne marke opredeljuju.

Deca svake godine menjaju konfekcijsku veličinu odeće, ali i broj obuće. Sreća je što se cene ne razlikuju mnogo u odnosu na uzrast deteta. Ipak, svaka sezona za jedno dete iziskuje jednu jaknu, čizmice, pantalone, ali i neke stvari kojih je potrebno kupiti više od jednog komada.

Radost Ako im je lepo i toplo, ne treba žaliti pare foto: Profimedia

- Otac sam dve ćerke, a razlika između njih je takva da mlađa od starije ne može da nasledi stvari, jer je sitnija, godinu i po mlađa. Dakle, u kupovinu se mora za obe ćerkice, što je ozbiljan udar na džep s početkom zimske sezone. Taman se oporavimo od polaska u školu, kad - novi trošak. Svakako neke stvari nije dovoljno kupiti po komadu. Mora svaka dobiti nekoliko novih potkošuljica, barem tri džemperića, dukserica, nekoliko pari helankica, hulahop čarapa - rekao je jedan čitalac Kurira, koji kaže da je lista za kupovinu uvek dugačka, a da je devojčicama potrebno i udovoljiti da sve bude po njihovom ukusu, a da opet to ne bude preskupo za roditelje.

Ni sa dečacima nije ništa lakše, a najgore je verovatno onim porodicama koje imaju, na primer, sina i ćerku, pa deca ne mogu da naslede ništa jedno od drugog. Takođe, tu je uvek i trošak opreme za skijanje, ukoliko dete ide na rekreativnu nastavu.

Bilo kako bilo, analizirajući cenovnike određenih prodavnica, napravili smo računicu koliko košta obući jedno dete.

Tako, kada se saberu cene dukserica, džempera, helanki, pantalona, kompleta trenerki, farmerica, kape, šala, rukavica, jakne, potkošulja, bodija, hulahop čarapa, termo čarapa, čizmica, skafandera za dete do četiri godine ili ski-pantalonica za starije dete, u najjeftinijoj varijanti da obučete devojčicu biće vam potrebno od oko 19.000 do 30.000 dinara. Ženskom detetu je, međutim, za zimsku sezonu potrebno bar tri dukserice, tri džemperića, tri potkošulje, dva bodija, tri para helanki, tri para hulahop čarapica, četiri para termo čarapa, dva para pantalona, što će konačni ceh podići na 26.500 do čak 42.500 dinara.

S druge strane, najjeftinija varijanta da obučete dečaka je od oko 14.000 pa do 26.000 dinara za po jedan komad odeće i par obuće, dok je za obimniju opciju potrebno od 20.400 do oko 39.000 dinara. Ova krajnja računica podrazumeva kupovinu tri dukserice, tri džempera, tri potkošulje, dva para pantalona, dva para kompleta trenerki, farmerke, četiri para termo čarapa, kape, šala, rukavicea jakne, čizama, skafandera ili ski-pantalona.

Ukoliko imate dve ćerke kao naš čitalac, ili sina i ćerku, ili pak više dece, spremite se na veliki izdatak.

foto: Profimedia

CENOVNIK ZA DEVOJČICE Dukserica 800-1.500

Džemper 800-1.700

Helanke 500-1.300

Pantalone 1.500

Komplet trenerka 2.000-2.500

Farmerice 1.500-2.000

Kapa 600-700

Šal 700-800

Rukavice 500-600

Jakna 3.000-5.000

Potkošulja 350

Bodi 400-800

Hulahop čarape 200

Termo čarape 200-300

Skafander 4.000

Ski-pantalone 5.000

Čizme 1.700-5.000 *Cene su u dinarima

CENOVNIK ZA DEČAKE Dukserica 500 - 1.700

Džemper 500 - 1.200

Pantalone 700 - 1.700

Komplet trenerka 2.000

Farmerke 400-2.000

Kapa 350-800

Šal 500-600

Rukavice 500-600

Jakna 3.000-5.000

Potkošulja 350 dinara

Termo čarape 250

Skafander 3.300

Ski pantalone 5.000

Čizme 1.500-5.000 *Cene su u dinarima

DODATNI IZDATAK Odeća za svečanost Nije naodmet unapred biti spreman i na nepredviđene troškove za rođendane i slična slavlja, što i za mališane iziskuje novu odevnu kombinaciju. Haljinice za devojčice kreću se od 800 do 3.000 dinara. Uz to uvek ide i neki aksesoar, na primer rajf ili šnalice, za šta vam treba još barem 300-400 dinara. Tako devojčica može elegantno da se obuče za 1.100 do 3.400 dinara. Sa dečacima je možda lakše, ukoliko iskoristite farmerice ili pantalonice koje dečak već ima i kupite mu lepu košulju čiji je opseg cena između 800 i 1.500 dinara.

Kurir.rs/ Suzana Trajković Foto: Profimedia