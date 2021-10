TOPLANE U ŠEST GRADOVA TRAŽE POSKUPLJENJE GREJANJA: Evo koji su to gradovi i za koliko bi mogli da PLAĆAJU VIŠU CENU GREJANJA

Zbog hladnog vremena toplane u gotovo svim gradovima i opštinama sa sistemima daljinskog grejanja započele su tople probe i zagrejale stanove građanima, a najveći broj korisnika ne mora da brine ni za cenu ove usluge, jer će uglavnom ostati ista kao i prošle godine. Izuzetak može biti u šest gradova - Smederevo, Nova Varoš, Zaječar, Senta, Negotin i Novi Sad, u kojima su toplane, kako saznajemo, zatražile poskupljenje od gradskih vlasti.

Zatraženo poskupljenje iznosi u proseku od tri do 10 odsto, najmanje poskupljenje od 2,23 odsto zatražila je toplana u Smederevu, a najveće od čak 25 odsto toplana u Novoj Varoši. Preduzeća zahteve za povećanje cene grejanja pravdaju poskupljenjem energenata, pre svega gasa, jer 80 odsto daljinskih sistema za grejanje koristi ovaj energent. A da li će u pomenutim opštinama grejanje da poskupi, odlučiće njihove lokalne samouprave, kao osnivači gradskih toplana.

Ipak, sudeći po prethodnim izjavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sva je prilika da poskupljenja neće biti.

- Što se domaćinstava tiče, građani ne moraju da brinu ni za gas ni za struju. Nemamo namere da poskupljujemo ni gas ni struju - rekao je Vučić pre četiri dana na konferenciji za novinare vrha Srpske napredne stranke. On je poručio da će Srbija dobiti najpovoljniju cenu gasa iz Rusije, ali da ćemo graditi i nove pogone i zadržati ugalj kao energent.

Direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović kaže za Kurir da je saglasan s predsednikovom najavom i da ćemo se odbraniti od poskupljenja.

- Najveći deo toplana nije podneo zahtev za poskupljenje. Od 66 toplana šest su podnele zahteve, ali dva zahteva su već odbijena. U pitanju su toplane u Novom Sadu i Negotinu. Ima čak i onih koji su podneli zahtev za pojeftinjenje, a to je toplana u Somboru, koja je izračunala da može da pokrije troškove i s nižom cenom - rekao je Stojanović i precizirao da je somborska toplana u varijabilnom delu tražila smanjenje od tri odsto, a u fiksnom četiri odsto. Stojanović je podsetio da su tople probe počele uglavnom od 8. ili 11. oktobra, što zavisi od odluka o grejanju u lokalnim samoupravama. Kako je naveo, trenutna snabdevenost toplana iznosi između 50 i 95 odsto ugovorenih količina energenata i očekuje da će od 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona, sve kategorije kupaca imati grejanje.

GORAN VESIĆ

U prestonici nema poskupljenja

foto: Zorana Jevtić

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je za Kurir da u prestonici cena grejanja neće biti menjana.

- Nijednim planom to nije predviđeno, niti postoje planovi za to, niti je to iko tražio - rekao je on. On je prethodno saopštio da je u ponedeljak bilo 1.057 reklamacija građana na grejanje i da su Beogradske elektrane dobile nalog da u najkraćem roku otklone sve probleme i da se grejanje obezbede u punom obimu. Vesić je održao drugu sednicu Radne grupe za snabdevanje energentima na teritoriji Beograda, na kojoj je konstatovano da su sva javna preduzeća apsolutno spremna za zimsku sezonu i da su obezbeđene dovoljne količine energenata.