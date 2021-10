LEKARI ANTIVAKSERI UBIJAJU TRUDNICE I PORODILJE: Od aprila je preminulo čak devet! Doktori ih savetovali da se NE VAKCINIŠU

U Srbiji je od aprila ove godine preminulo čak devet trudnica i porodilja od posledica koronavirusa. Neke nisu dočekale da postanu majke, neke su videle svoju bebu samo na fotografiji pre nego što su nas zauvek napustile, neke su već imale decu koja će odrastati bez majke... Nijedna od njih nije bila vakcinisana zbog toga što su im lekari koji su vodili trudnoće savetovali da se ne vakcinišu ni u trudnoći, ni posle porođaja! Takvi stavovi doktora su zločin, ti zdravstveni radnici antivakseri su ubili sve te žene!

Dalibor I., suprug preminule porodilje S. I. (33) iz okoline Aranđelovca, rekao je za Kurir da se njegova supruga nije vakcinisala jer su joj tako savetovali u klinici u Novom Sadu, gde je vođena trudnoća.

- Savetovali smo se s doktorkom iz Novog Sada. Ona joj je rekla da ne bi trebalo da se vakciniše. Mi nismo želeli da rizikujemo, toliko smo iščekivali to dete - kazao je Dalibor. Takođe, i Kosta D., suprug preminule porodilje Jelene, rekao je za Kurir da su joj lekari govorili da se ne vakciniše ni u trudnoći, a ni posle porođaja, jer to nije baš preporučljivo.

Anesteziolog prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, rekao je za Kurir da kovid u odmakloj trudnoći nevakcinisanih žena povećava rizik od smrti za čak 70 odsto i da su to objavili američki centri za kontrolu bolesti, uz preporuku doktorima da snažno motivišu trudnice da se vakcinišu.

- Uglavnom sve trudnice koje su razvile najteži oblik kovida, a nisu vakcinisane, preminule su. Sva udruženja i u Evropi i u SAD preporučuju vakcinaciju trudnica, pa sad čak i u prva tri meseca trudnoće, jer vakcina spasava život i žene i deteta, odnosno dece, budući su neke preminule nosile i blizance - kaže dr Janković za Kurir i dodaje:

- Od hospitalizovanih trudnica uglavnom čujemo da su im lekari opšte prakse ili akušeri govorili da nije baš najpametnije da se vakcinišu, a neki su i otvoreno agitovali protiv toga, i to na osnovu petparačkih priča iz kafana i s interneta. Nema apsolutno nikakvih dokaza da vakcina šteti plodu! Razumem da buduće majke brinu, ali lekari moraju da imaju odgovornost. Najpre da Ministarstvo zdravlja da snažnu preporuku doktorima koji vode trudnoće da savetuju trudnicama vakcinaciju. I da potpišu da su tu poruku preneli trudnicama, čiji je lični izbor da li će se vakcinisati, a da kažete nekome da to ne uradi i da to nigde ne ostane zapisano, ne potpišete se i ne snosite odgovornost za to, nije u redu - kaže dr Janković.

Dr Zoran Bekić, direktor beogradskog doma zdravlja Savski venac i koordinator punktova za vakcinaciju na Sajmu, rekao je za TV Pink da "lekari nemaju prostor za lične stavove ako ti stavovi nisu usaglašeni sa strukom", a za Kurir je dodao:

- Čemu zbunjivati narod kad je vakcina civilizacijsko dobro. U stručnom metodološkom uputstvu postoje stavovi lekara da vakcinacija trudnica može da se obavi i pre prvog trimestra, međutim, preporuka je da trudnica može da se vakciniše posle prvog trimestra trudnoće, kada se formira plod.

Ginekolog dr Zoran Savić Vakcinu primiti posle 12. nedelje trudnoće Ginekolog dr Zoran Savić kaže za Kurir da je preporuka ginekologa svim trudnicama da se vakcina primi posle dvanaeste nedelje trudnoće. - Ne samo vakcina protiv koronavirusa već i za sve druge vakcine ginekolozi preporučuju da se prime posle trećeg meseca. One koje planiraju trudnoću takođe se mogu vakcinisati u bilo kom momentu, a porodilje takođe mogu da prime vakcinu u bilo kom momentu posle porođaja. Ovo važi i za trudnice koje su bile na vantelesnoj oplodnji. Nije dobro što pojedini ginekolozi savetuju nešto što nije u pravilima struke. Svakako je bolje primiti bilo koju vakcinu nego ne primiti nijednu i time se izložiti riziku.

TRUDNICE I PORODILJE KOJE JE UBILA KORONA OD POČETKA VAKCINACIJE I KOJE NISU BILE VAKCINISANE 7. aprila porodilja D. T. (29) preminula u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu 19. aprila I. M. (32) iz Kostolca preminula u četvrtom mesecu trudnoće u Opštoj bolnici Požarevac, bila je majka petoro dece 29. aprila porodilja M. P. (27) iz Zaječara preminula u KC Niš, prethodno je rodila zdravu devojčicu 19. avgusta Milijana Radovanović (31) iz Vlasotinca preminula u sedmom mesecu trudnoće u kovid bolnici u Kruševcu 24. septembra porodilja Anja I. (23) iz Pirota preminula u UKC Niš, prethodno je rodila zdravu devojčicu od 3.400 grama 6. oktobra trudnica Jovana Petrović (20) iz Knjaževca preminula u UKC Niš u četvrtom mesecu trudnoće, nosila je blizance 8. oktobra porodilja Ana P. (36) iz Vrnjačke Banje preminula je u UKC Kragujevac, prethodno je hitnim carskim rezom rodila bebu u osmom mesecu trudnoće 10. oktobra porodilja S. I. iz okoline Aranđelovca preminula je u KBC "Dragiša Mišović", prethodno je rodila zdravog dečaka 10. oktobra Jelena D. (26) iz Mirijeva preminula je u kovid bolnici "Karaburma", a iza sebe je ostavila bebu od tri meseca

