CEPIVO DOKAZANO NE UTIČE NA BEBU! Doktor otkrio kad je NAJBOLJE VREME da se trudnica vakciniše LEKARI ANTIVAKSERI NAJVEĆI PROBLEM

Da li trudnice treba ili ne treba da se vakcinišu dilema je koja okupira građane poslednjih dana. Sa vestima o smrti porodilja, javlja se i sve veći strah, a ipak šta raditi kada vam lekari, koji su mišljenja da vakcina nije dobra, ne savetuju vakcinaciju.

Doktorka anesteziolog Sanja Filipović, anesteziolog, istakla je da kod vakcinisanih trudnica nema slučaja vertikalne transmisije, tj. prenošenja bolesti sa majke na dete.

foto: Kurir televizija

- Ovaj talas od septembra se značajno razlikuje od ranijih. Teške klinične slike se vrlo rano javljaju. Morate biti u prilici da bukvalno sa ulice intubirate pacijente. Ono što trudnice izdvaja od ostalih da one imaju apsolutno izolovani prostor, a iu kakvoj vrsti karantina će biti, zavisi od kliničke slike. Apsolutno praćenje i izolacija ovih pacijentkinja je neophodna. Vertikalna transmisija postoji da sa majke pređe na bebu. Ako je mama vakcinisana nije zabeležen nijedan slučaj vertikalne transmisije - rekla je Filipović u jutarnjem programu emisije "Redakcija" na Kurir televiziji.

Gost u studiju bio je i profesor dr Goran Belojević, koji je naglasio da su velike studije pokazale da vakcina nema uticaja na plod, ali da je važno da se trudnice vakcinišu nakon trećeg trimestra.

foto: Kurir televizija

- Jedno je kada se razmišlja o tome sa stanovišta kliničkog lekara, a drugo sa stanja naroda. Trudnica je čovek koji je izložen virusu kao i svaki drugi, a uz to ona mora da snabdeva dete sa svim i svačim. Nije problem trudnica, problem je dete, jer se nije znalo kako će se vakcina odraziti na dete. Imamo sada veoma ozbiljne i velike studije koje kažu da deca nemaju nikakve posledice ako je majka primila vakcinu, ali ono što je najvažnije jeste da te trudnice nisu bile vakcinisane u prvom trimestru jer je tada najveći rizik - kaže profesor Bjelović.

Lekari su se osvrnuli i na sve glasnije antivaksere, pogotovo na njihove kolege koji su protivnici vakcinisali, a apelovali su na sve da ne zbunjuju i onako zbunjene trudnice.

foto: Kurir televizija

- Vrlo zbunjujuće za trudnice. Ovo je jedna veoma opasna situacija. Antivakseri su jedna posebna priča za one koji veruju da kovid ne postoji. Vrlo ćete često čuti da to nije u pitanju virus već hemijski agens. Slažem se da ponašanje antivaksera samo pojačava zbunjenost kod trudnice, apelovala bih na kolege da ne zbunjuju i onako zbunjene trudnice. One se nalaze u svom drugom stanju - naglasila je dr Filipović.

Profesor dr Belojević rekao je da je najvažnije videti pravi duel lekara vaksera i antivaksera na televiziji.

- Ja nisam još nikada video neravnopravan duel, moramo da čujemo više one profesore koji promovišu vakcinaciju - istakao je dr Belojević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:28 DR MASERATI OPLEO PO SVETSKOJ ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI: To je jedan galimatijas RAZNIH LJUDI, nema tu NAUČNIKA (KURIR TELEVIZIJA)