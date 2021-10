STIŽE IH KAZNA: Lekari koji odvraćaju ljude od vakcine gube licencu za rad!

Doktori koji pacijentima savetuju da se ne vakcinišu protiv kovida uskoro će ostajati i bez licence za rad jer će Lekarska komora Srbije (LKS) pokrenuti postupak protiv njih zbog ugrožavanja javnog zdravlja! Kap je prelila čašu posle smrti u nizu trudnica i porodilja kojima su lekari listom govorili da vakcina nije za njih.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u funkciji broj 064/8811-405, na koji građani, putem Vajber aplikacije, mogu da prijave "lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju protiv kovida bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga".

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, rekao je juče u "Tiršovoj" da će ubuduće kad vam lekar kaže da ne treba da se vakcinišete, LKS pokrenuti proces:

- Lekarska komora Srbije pokrenuće prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi. I ići će se na sud časti. Najverovatnije će taj doktor izgubiti licencu. To je stav struke, to je odluka komore. Podržavam tu odluku, ona je neminovna.

A dr Milan Dinić, predsednik LKS, kaže da svako ima pravo da im podnese pritužbu na rad lekara.

- Čak i ako doktor koji je pacijentu rekao da ne treba da se vakciniše ili, još gore, pričao mu o tome da je navodno vakcina štetna nije to napisao u izveštaju i potpisao, pacijent treba i može da se obrati Lekarskoj komori. Pošaljite nam ime i prezime lekara, da izađe na videlo, crno na belo i komora će preduzeti sve po proceduri. U prijavi treba da stoji i opis situacije, kao i lekarski izveštaj. Slučaj ide na sud časti, koji odlučuje da li je prijava osnovana ili neosnovana, šalje je i drugoj strani na izjašnjavanje, traži eventualne dopune - objašnjava za Kurir dr Dinić i dodaje:

- U postupku važe svi rokovi kao iz opšteg upravnog postupka, a konačna odluka može biti od javne opomene, preko finansijske kazne, do oduzimanja dela ili cele licence na neko vreme.

NEMA NI PORODICE NI ŠKOLE GDE NEKO DETE NIJE POZITIVNO Lončar je naveo i da je mnogo zaražene dece, te da "nema ni porodice ni škole gde neko dete nije pozitivno", kao i da deca bolje podnose infekciju, ali zaražavaju starije: - Računajte da je svuda kritično. Nema teoretske šanse da će uskoro neka kovid bolnica izaći iz takvog sistema lečenja. Na ivici smo da Zemunsku bolnicu stavimo u kovid sistem.

foto: Ana Paunković

Prvi koji je tražio da lekar svojim potpisom stane iza reči da pacijentu ne savetuje vakcinaciju i da za to odgovara ako potonji premine, i to upravo u intervjuu za Kurir, jeste prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, koji je zahtevao i reakciju Ministarstva zdravlja.

- Ne mogu i ne želim da ćutim! Ne možemo stajati kao nemi posmatrači! To dugujemo našoj velikoj žrtvi, dugujemo svim našim pacijentima koje smo izgubili u ovoj epskoj borbi, a pre svega, dugujemo svojim kolegama koji su u toj borbi položili živote. Apsolutno podržavam stav da svaki zdravstveni radnik, a naročito lekari i pre svega profesori Medicinskog fakulteta, moraju snositi ličnu odgovornost za činjenje stvari koje, osim što su protiv zdravog razuma i medicinske doktrine, direktno ugrožavaju javno zdravlje i živote ljudi. Nema više skrivanja iza debelih zidova, kvazimedicinskih udruženja, lažnih profila na društvenim mrežama, popularnih podkasta i Jutjub kanala - istakao je za Kurir dr Janković i dodao:

- Potpišite se, kolege, imenom i prezimenom, svojom čašću i obrazom, preuzmite odgovornost za raspirivanje požara koji svakog dana besomučno guta na desetine, a uskoro i stotine ljudskih života. Pokažite nam javno, nama koji smo "plaćenici farmakomafije" i sledbenici velike urote svetskih moćnika, koje vi to medicinske dokaze sledite?! Na čije stavove se pozivate? Ko je to objavio? Gde je to potvrđeno? Ko je umro od vakcine? Gledali ste neku televizijsku emisiju? Bilo je jako duhovito?! Teslino oružje budućnosti!? Bermudski trougao?! Ma nemojte!!! I svi su se smejali?! Idite da vidite uplakana lica vaših preumornih, emotivno razorenih kolega u Batajnici, Nišu, Kruševcu, "Dragiši Mišoviću", "Bežanijskoj kosi"... Oni su podneli odgovornost i dele je hrabro pred očima izbezumljene i preplašene Srbije. A vi? Sram vas bilo! Budite časni ljudi, preuzmite odgovornost!

foto: TV Pink Printscreen DR KON: PROPUŠTENA PRILIKA ZA EDUKACIJU MLADIH U ŠKOLAMA O bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2 i neophodnosti vakcinisanja sa četrdesetak đaka u Domu učenika srednjih škola "Milutin Milanković" u Beogradu razgovarali su epidemiolog Predrag Kon, imunolog Srđa Janković i gradonačelnik Zoran Radojičić. Jednoglasan stav učenika bio je da ne veruju u vakcine i da ne žele da se vakcinišu, ali istovremeno niko od njih nije mogao da navede nekoga ko je imao problema zbog toga što se vakcinisao. Kon je rekao da je njegov glavni utisak s tribine da je propuštena prilika za edukaciju mladih koja je trebalo da se sprovodi u školi i da se to jasno vidi u otporu vakcinisanju. - Tribine su neophodne jer nemamo drugi način da pristupimo ovim mladim ljudima. Mi nemamo vremena da sprovodimo edukacije jer se to radi u školama. Što se tiče shvatanja važnosti vakcinacije, mislim da ljudi uopšte nisu svesni o čemu mi pričamo. Mora sve da im se prinese, da im se objasni kakav je život bez vakcina, jer da smo vakcinisani, vratili bismo se sad normalnom životu - rekao je dr Kon.

Kurir.rs/J. S Spasić