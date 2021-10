PROĐE POLA OKTOBRA A JOŠ NI M OD MIHOLJSKOG LETA: Strpite se još dan-dva, sunce se vraća u Srbiju! USKORO OBRT I SKOK NA +20

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom ili pljuskom, na planinama sa susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru će na severu zemlje ponegde biti magle i slabog prizemnog mraza.

Duvaće slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od nula do sedam, najviša od sedam do 12 stepeni. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom ili pljuskom, uz slab vetar. Jutarnja temperatura biće od tri do pet, najviša oko devet stepeni.

Meteorološke prilike biće relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi i neraspoloženje.

AMSS: Danas pojačan saobraćaj, oprez zbog magle Na putevima u Srbiji danas se očekuje pojačan saobraćaj, a na deonicama na kojima su u toku radovi mogući su kraći zastoji i zadržavanja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). AMSS upozorava na maglu i smanjenu vidljivost, kao jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća u ovom periodu godine, i vozačima savetuje poštovanje ograničenja brzine i saobraćajnih propisa. Prema izveštaju AMSS-a jutros od 6.00 na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih vozila, dok za kamione nisu navedeni podaci.

Subota oblačna i hladna, mestimično kiša

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno mestimično s kišom, na višim planinama sa snegom, a posle podne i uveče očekuje se razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od tri do sedam stepeni Celzijusa, a najviša od osam stepeni na jugoistoku do 16 stepeni na severozapadu. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

U Beogradu oblačno i hladno, pre podne će padati slaba kiša, a u toku noći se očekuje delimično razvedravanje.

Biometeorološka prognoza za subotu: Posebna opreznost savetuje se osobama sa disajnim i srčanim problemima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.

Obrt od nedelje

U Srbiji će u nedelju biti malo toplije, na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno sa slabom kišom ponegde, posle podne postepeno razvedravanje. Od ponedeljka do petka jutra hladna ponegde sa maglom i slabim mrazom, u toku dana pretežno sunčano i toplije. U petak posle podne, subotu i nedelju očekuje se naoblačenje s kišom i malo svežije. U Beogradu će naredne sedmice biti slično vreme.

U subotu prestanak padavina, a u nedelju nas čeka blago otopljenje uz veći maksimum temperature. Jutra će biti hladna do kraja vikenda. A potom slede dobre vesti.

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio kakve nas vremenske prilike očekuju.

- Danas i u subotu preko reigona će i dalje strujati relativno hladan vazduh sa severa, dok će pod uticajem ciklona nad najvećim delom Srbije, Crne Gore i Makedonije biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, dok će na planinama preko 800 metara nadmorske visine biti susnežice i snega. Pretežno oblačno, ali suvo, ili uz slabu kiše biće nad većim delom Vojvodine, istoka Hrvatske i delova središnje BiH gde će takođe preko 800 metara nadmorske visine biti slabog snega - napisao je Čubrilo.

- Nad ostalim delom regiona malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i suvo. U kopnenim predelima vetar slab do umeren, severni, a duž većeg dela obale jaka i vrlo jaka bura. Dnevni maksimum od samo oko +6 na krajnjem jugoistoku Srbije do oko +13 nad jugozapadom Hrvatske. U subotu posle podne postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti nad celim regionom.

- U nedelju uz jačanje anticiklona posle hladnog i mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz dnevne maksimume od +11 do +17 stepeni Celzijusa. Nad velikom delom regiona biće uslova za prizeman mraz, a ponegde će biti mraza i na 2m visine, posebno tamo gde noć bude vedra uz pojavu magle - kaže Čubrilo.

- Od nedelje se računa na dalje otopljenje jer će preko anticiklona koji će se nalaziti nad našim delom Evrope ka prostranom ciklonu sa centrom and Velikom Britanijom strujati topao vazduh. Biće uglavnom sunčano uz dnevne maksimume od +15 do +21, a ponegde i do +23 stepena Celzijusa. Jutra će biti i dalje hladna i maglovita, ali uglavnom bez pojave mraza. Magla će se samo ponegde duže zadržavati.

- U večernjim časovima hladni front pomenutog ciklona koji će doneti jače, ali prolazno, naoblačenje, kišu, zahlađenje i jak severozapadni vetar. Koliko će snažan taj hladan front zaista biti još ostaje da se vidi, jer do te promene ima preko 5 dana. Već od 25. oktobra bi uz hladna jutra tokom dana ponovo bilo sunčano i toplije uz prijatne jesenje temperature koje bi se mogle zadržati i do kraja meseca.

- Sumirano, do nedelje i dalje vrlo hladno, na jugoistoku regiona uz padavine, zatim toplije, prolazno pogoršanje oko 23.10. ali do kraja meseca generalno prijatno, jesenje, vreme - zaključuje Čubrilo.

