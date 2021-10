KORONA SVADBA I U LESKOVCU, ZARAZILI SE SKORO SVI! Mladoženjina tetka: Eto desilo se?! Zaražen nosio bukliju pa se ljubio sa svima

Sa jednog venčanja u Leskovcu, koje se pre 3 nedelje održalo u jednom poznatom restoranu, kući se sa korona virusom vratilo 90 odsto gostiju. Da stvar bude još gora pojedini su sa težom kliničkom slikom završili u bolničkom krevetu, potvrđeno je iz leskovačke kovid-bolnice.

Naime, reč je o svatovima iz dva sela iz okoline Leskovca. Nakon veselja oboleli su mlada i mladoženja, kao i njihovi roditelji i kumovi. najgore je pronšao stari svat, koji se zbog teške kliičke slike nalazi na bolničkom lečenju, pod budnim okolom lekara i na kiseoniku.

Mladoženjina tetka S. M. (40) takođe se zarazila, a upalu pluća trenutno leči jakim antibioticima kod kuće i još je u izolaciji.

- Eto, desilo se. Svesno smo rizikovali, ali smo hteli da to veselje provedeno sa najmilijima - ispričala je ona.

U Leskovcu je na kiseoničkoj terapiji više od 150 pacijenata, dok doktori one u u natežem stanju, koji se bore za vazduh, šalju u bolnice u Niš i Kruševac.

Podsetimo, kako je Kurir već pisao, posle svadbe u Kraljevu za oko 400 ljudi, koja je bila pre oko mesec dana, oko 100 svatova je završilo u kovid ambulanti. Samo u prvoj nedelji posle veselja javilo se 25 novozaraženih, a među njima je bio i mlad muškarac od oko trideset godina, nevakcinisan, koji je umalo završio na respiratoru, otkriva Vladimir Nović, rendgen tehničar u kraljevačkoj Opštoj bolnici "Studenica". Mnogi pacijenti naknadno se kaju što se nisu vakcinisali, što nisu vodili računa, ali za neke bude i kasno. A zdravstveni radnici već skoro dve godine trpe posledice njihove neodgovornosti.

Kragujevac - Zaraženi nosio bukliju i ljubio se sa svatovima

U selu Lužnica kod Kragujevca u avgusta, na jednom od masovnih veselja, čovek zaražen korona virusom nosio je bukliju, ljubio se i nazdravljao sa svim svatovima i tako zarazio na stortine njih.

Direktor Doma zdravlja u Kragujevcu dr Vasilije Antić rekao je tada da je Kragujevac u piku epidemije upravo zbog ovakvih događaja.

- Dnevno je iz Lužnice i okolnih mesta dolazilo na pregled u kovid-ambulantu i po 30 pacijenata! Bili smo šokirani, jer do sada to nije bio slučaj. Imali smo oko 120 pregleda dnevno, a sada je taj broj utrostručen. Tri četvrtine novozaraženih nije vakcinisano. Ne samo da treba izbegavati takva veća okupljanja već ne treba paktikovati takve običaje da svi ljudi piju iz buklije i da se pozdravljaju. Ovo je posledica toga, Lužnica i okolna mesta su postala žarišta - rekao je on.

(Kurir.rs/Informer)