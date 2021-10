„DAVANJE JE RADOVANJE!“ Potez kompanije Meridian oduševio zaposlene u Institutu za majku i dete

Kompanija Meridian hitno reagovala i novom vrednom pružila podršku Institutu u kriznom trenutku

Više od godinu i po dana zdravstveni radnici u Srbiji bore se protiv virusa koji ne štedi nikoga, pa ni decu.

Iako je to gotovo nemoguće izmeriti, meseci rada u kovid režimu možda i najteže padaju lekarima u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", gde se nalaze deca - obolela od opasnih i retkih bolesti, ali i ona koja se hitno primaju sa teškom kliničkom slikom usled zaraze korona virusom.

Od izbijanja globalne zdravstvene krize, ova ustanova često je u samom špicu udara talasa pandemije, što se itekako odražava i na tempo redovnih operativnih zahvata i internističkih pregleda. Stanje dodatno otežava i činjenica da su zaposleni u Institutu povremeno angažovani u drugim kovid centrima.

Pažljivo prateći razvoj situacije u vezi sa novim naletom broja zaraženih i hospitalizovanih u celoj zemlji, kompanija Meridianbet hitno je reagovala i novom vrednom donacijom u tehničkoj aparaturi i medicinskoj opremi pružila podršku Institutu u kriznom trenutku da se što efikasnije izbori sa novim naletom korona-krize.

- Donacija kompanije Meridian Institutu došla je u pravo vreme, jer i pored velikog ulaganja države, svakoj kući uvek zatrebaju male stvari od velikog značaja. S obzirom da Institut leči pacijente koje nemaju COVID-19, ali i one koji imaju ovu bolest, i to najteže oblike, neophodno je imati opremu i aparate na najmanje dva mesta. Stoga aparata uvek treba. Ovo nije prva donacija Meridiana. U vreme pandemije i pre nje više puta su svojim donacijama pomagali opremanje ove ustanove. Ko donira najmanje je dva puta srećniji od onog ko to ne čini. Davanje je radovanje - reči su direktora Instituta dr Radoja Simića, kao i glavne sestre Ljiljane Plavanski.

Ova zdravstvena institucija od nacionalnog značaja od samog početka pandemije u više navrata funkcionisala je u kovid režimu i do sada je primila ili hospitalizovala preko 400 mališana obolelih od korone ispoljivši težu kliničku sliku.

Podrška lekarima i bolnicama u Srbiji, regionu...

Ne samo Srbija već i čitav svet nosi se sa velikim problemima i opasnostima globalne pandemije.

Meridianbet, regionalni lider u industriji zabave i igara na sreću, svojevrsni je rekorder u kampanji saniranja posledica nastalih pandemijom, jer svakog dana obilazi bolnice, zdravstvene centre i lokalne zajednice širom Srbije.

Kao šampion društvene odgovornosti, Meridian je uputio stotine miliona donacije zdravstvenom sistemu Srbije i zemalja regiona u borbi protiv virusa.

Podrška kampanji vakcinacije – u Srbiji i celom svetu

Meridian se priključio i kampanjama promocije masovne imunizacije stanovništva u Srbiji, organizujući posebne pogodnosti za svoje korisnike koji dostave dokaz o obavljenoj vakcinaciji.

Takođe, domaća kompanija se priključila i finansijski pomogla globalne projekte, poput UNICEF programa podrške imunizaciji stanovništva Indije.

Svuda gde posluje, prostorije kompanije Meridian u više navrata adaptirane su u vakcinalne punktove, a imunizaciju mogu da prime ne samo zaposleni, već i svi građani koji su odgovorni prema sebi i zdravlju drugih.

Ova kompanija svojim primerom već godinama podstiče građane da se uključe i u akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Meridian u Las Vegasu privukao pažnju svetske javnosti

Da jedan od najvećih priređivača igara na sreću pomaže lokalne zajednice širom sveta, uverila se i svetska javnost na Sajmu igara na sreću u Las Vegasu (G2E).

Poslednjeg dana nedavno održanog Sajma u Las Vegasu, kompanija se predstavila svetskoj javnosti i podsetila da je do sada donirala više od 1.000.000 dolara na ime pomoći zdravstvenim sistemima u borbi sa virusom Covid-19, a pomoć je stigla u preko 300 gradova Evrope, Južne Amerike i Afrike, što ukupno čini više od 30 zemalja.

Posebnu pažnju najvećih svetskih priređivača privukao je društveno odgovorni koncept poslovanja ove kompanije, koja već mesecima desetine svojih poslovnica širom sveta pretvara u kovid vakcinalne punktove, dostupne za imunizaciju kako zaposlenih, tako i svih odgovornih građana.

Više od 18 meseci, novčana i pomoć u vidu tehničkih donacija neprestano stiže u bolnice i domove zdravlja, centre za transfuziju, gerontološke centre, nevladine organizacije koje se bave projektima socijalne zaštite, kao i zdravstvene fondacije na četiri kontinenta sveta.

Takođe, ova grupacija zaključila je partnerstvo za Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i sarađuje u implementaciji programa širenja vakcinacije i solidarne podrške zdravstvenim sistemima najranjivijih država i regiona sveta.

Pobeda za mališane obolele od SMA

Ni druge opasne bolesti ne miruju u vreme pandemije. Meridianbet već nekoliko godina svojim donacijama podržava borbu mališana, njihovih roditelja i domaćih humanitarnih fondacija za blagovremeno lečenje od SMA.

Tako je lider u industriji igara na sreću prošle godine, organizacijom međunarodnog košarkaškog turnira u šutiranju trojki kako bi se prikupila sredstva za lečenje male Sofije Markuljević, a ove godine pobedom na humanitarnoj licitaciji svojom donacijom pomogao je da Boško Gugleta na vreme otputuje u inostranstvo i započne lečenje od iste bolesti.

Meseci za nama puni su iskušenja – zato i primer Meridiana podseća da je globalna solidarnost jedina održiva vrednost u vremenu neizvesnosti.

Meridian – lepša strana života.

