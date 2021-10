METEOROLOG OBJAVIO NAJNOVIJU PROGNOZU: Pred nama topli dani, a evo kada se očekuju pogoršanje i pad temperature ZIMA STIŽE RANIJE

Marko Čubrilo, profesor geografije i zaljubljenik u meteorologiju, najavio je toplo i sunčano vreme za narednu nedelju.

Naime, kako je objavio na Fejsbuku, ciklon koji je u proteklim danima nad jugoistokom i delom središnjih prostora regiona donosio povremene padavine odmiče dalje na istok i njegov uticaj danas slabi, dok sa zapada jača greben anticiklona

- Od sutra se računa na suvo i stabilno vreme, a stabilizacija bi trebalo da potraje do oko 21.10. Jutra će zbog više vedrine biti hladna, posebno do srede i veći deo regiona će imati barem prizemne mrazeve, dok će ponegde, posebno u planinskim kotlinama, visoravnima i duž rečnih tokova gde se javi magle biti mraza i na 2 metra do oko -3 stepena Celzijusa. Dnevni maksimum u postepenom porastu. Sutra bi trebalo da se kreće od 11 do 17 stepeni Celzijusa, a oko četvrtka sledeće nedelje između 14 i 23 stepena. Vetar će uglavnom biti slab, prvo severozapadni, a zatim južni - piše Čubrilo.

Kako objašnjava, oko 22.10. trenutno oba modela simuliraju tipičan jesenji, hladan, front koji bi doneo prolazno naoblačenje sa kišom, jakim severozapadnim vetrom i zahlađenjem te bi u noći ka suboti i u subotu pr podne snežna granica bila na oko 900 metara nadmorske visine. Temperature bi opale te bi se za naredni vikend maksimumi kretali od 6 do 13 stepeni.

- Oko 25.10. se očekuje stabilizacija, ponovo uz hladna i maglovita jutra dok bi tokom dana maksimum bio od +12 do +18 stepeni. Trenutno oba modela posle 28.10. simuliraju novo pogoršanje i zahlađenje sa padavinama. Ukoliko se ovakve simualcije održe ove jeseni neće biti tipičnog "Miholjskog leta" sa dužim periodom toplog i suvog vremena i maksimumi na kopnu neće prelaziti 24 stepena Celzijusa. Ipak u periodu od 18.10. do oko 28.10. bi temperature uz prolazno pogoršanje i zahlađenje oko 22.10. uglavnom bile dosta prijatne - piše Marko Čubrilo.

Dakle kaže da je pred nama lepši deo jeseni ali uz hladna i maglovita jutra, dok je oko 22.10. moguće prolazno pogoršanje.

Kada je reč o predstojećoj zimi, Čubrilo ističe da zasad sve upućuje na zimu oko proseka, koja bi mogla početi malo ranije nego proteklih godina.

(Kurir.rs)