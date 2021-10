NASILNIČKO PONAŠANJE ĆE IH SKUPO KOŠTATI: Žena i muškarac koju su napali dve žene sa troje dece na ulici mogu da dobiju ROBIJU!

Žena koja je na ulici nakon koškanja u saobraćaju nasrnula na Evicu Marković (36) iz Beograda i udarila je pesnicom u vrat mogla bi da dobije kaznu zatvora od šest meseci do pet godina, dok muškarac koji je bio s njom i nasrnuo na devetogodišnju devojčicu i njenu majku Danijelu Simić (46) mogao bi da robija od tri meseca do tri godine, kaže advokat Nemanja Injac za Kurir.

Incident se dogodio pošto su dve žene trubile na semaforu svojim potonjim napadačima jer nisu kretali na zeleno svetlo. Danijela Simić i njena snaja Evica Marković su u kolima bile s troje dece - dve devojčice od devet i 12 godina i dečakom od deset meseci. One tvrde da su zaobišle plavi automobil, koji se ubrzo našao u paralelnoj traci i u nekoliko navrata naglo skretao ka njihovom automobilu. Kada su se parkirale, stala su i ta kola, a plavokosa žena je izletela iz auta i udarila Evicu, koja je, kako kaže, zbog straha i stresa izgubila mleko i ne može da doji svoju bebu. Muškarac koji je bio suvozač je Danijelu, inače onkološkog pacijenta, bacio na zemlju, a njenu devetogodišnju ćerku, koja prima hormone rasta i ne sme da bude pod stresom, verbalno je napao i pretio joj.

Advokat Injac objašnjava da bi se, prema informacijama, lekarskim nalazima i video-zapisom koje su Danijela i Evica predale policiji, ženi vozaču moglo staviti na teret krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika:

- Za to krivično delo je propisana kazna zatvora šest meseci do pet godina. Njenom suvozaču bi se moglo staviti na teret krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 Krivičnog zakonika, za koje je propisana kazna zatvora tri meseca do tri godine.

Policija je za Kurir ranije potvrdila da sa nadležnim tužilaštvom radi na ovom slučaju, a Evica nam je juče kazala da je još nisu obavestili o toku istrage i da se još oporavlja.

- Malo sam bolje jer su se hematomi povukli. Pošto mi je sin veoma mali, nisam u mogućnosti da odem na fizikalnu terapiju, ali rešavam bol uz analgetike. Podnećemo ovih dana krivične prijave privatno protiv tih osoba jer se na snimku koji je snimila devojčica vidi broj registarskih tablica automobila, pa će ih policija lako pronaći.

ČINJENICE / Nasilje na ulicama u Srbiji - 25. maja 2020. godine Ljiljanu Veselinović (38) iz Jagodine brutalno je pretukao bajker D. K. (39) zbog nesporazuma koji su imali u saobraćaju. Policija je uhapsila D. K. i protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje teških povreda i određen mu je pritvor - 11. juna 2021. na društvenim mrežama se pojavio snimak kako mladić udara devojku nogom na Voždovcu, a ona od udarca pada na zemlju. Njemu je tada određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu - 24. juna 2021. godine je muškarac N. V. (34) udarao i šutnuo u glavu devojku D. T. (36) na Adi Ciganliji. On je sutradan uhapšen i nakon saslušanja, na predlog tužilaštva, određen mu je pritvor - 19. jula 2021. na društvenim mrežama se pojavio snimak na kome se vidi kako na Novom Beogradu muškarac ženi razbija telefon o glavu, udara je rukama i nogama. Nakon incidenta je dobio prekršajnu prijavu - 24. jula 2021. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužni predlog i naložilo kaznu od šest meseci zatvora za Mirka Ajkovića, brata Zorana Ajkovića Ajkule, jer je tog dana tukao dve žene na ulici samo zato što su htele da od njega zaštite stariju sugrađanku

